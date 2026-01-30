7 мая 2026, четверг, 13:34
В Иркутской области РФ тысячи людей остались без тепла и электричества в 40-градусный мороз

  • 30.01.2026, 12:41
Перебои длятся уже несколько дней.

В городе Бодайбо в Иркутской области РФ, где стоят морозы до -45 градусов, ввели режим «повышенной готовности» из-за коммунальной аварии, оставившей без воды и отопления по меньшей мере 120 жилых домов. Об этом сообщили в бодайбинской администрации. Власти отчитались о «временных перебоях в подаче жизненно важных ресурсов», заявив, что коммунальщики и силы МЧС в круглосуточном режиме работают над устранением последствий ЧП, «затронувшего системы водо- и теплоснабжения». Местных жителей, которые стали массово подключать электрические обогреватели из-за отсутствия тепла, также попросили по возможности не превышать нагрузку на электросети, пишет The Moscow Times .

Горожане сообщают, что перебои воды и отопления начались длятся несколько дней. «Пол города отключено, два дня борются, отогревают. Хоть бы электросети выдержали такой расход электричества. Сейчас все на обогревателях», — написал один из местных жителей. По данным первого замглавы Бодайбо Олега Горина, из-за ночных морозов в городе перемерз водовод диаметром 500 мм, вследствие чего была остановлена работа трех котельных. Население Бодайбо — более 8 тысяч человек. Еще одна авария произошла в Иркутске — без электричества остался Куйбышевский район города с населением свыше 600 тысяч человек, сообщил Irkutskmedia.ru.

По данным энергетиков, электроснабжение отсутствует по меньшей мере на 16 улицах. Сотрудники «Южных электрических сетей» устанавливают точную причину отключения и занимаются восстановлением системы.

Согласно открытым данным, в Бодайбо днем 30 января воздух промерзнет до -35 градусов, к вечеру ожидается похолодание до -40, а ночью — до -44. 31 января температура будет колебаться от -33 до -40 градусов. Дневные температуры в Иркутске достигают -16 градусов, ночью было до -21.

Тем временем в администрации Бодайбо сообщили об открытии двух пунктов временного размещения — в начальной школе № 35 и детском саду «Золотой ключик».

«И вот что людям в таких ситуациях делать? Дети дома, уже третий обогреватель включен. Звонишь в управляйку — «а мы при чем?». Звонишь в ТВК — то трубки не берут, то ничего не знают. Ждите — и все. Сколько ждать, чего ждать — сиди и догадывайся», — жалуются бодайбинцы в пабликах.

В декабре 2025 года в Бодайбо уже имела место авария на котельной № 7, в результате которой при 45-градусном морозе в жилых домах было снижено теплоснабжение. Прокуратура города тогда добилась перерасчета платы за отопление для 156 горожан на сумму более 53 тысяч рублей, сообщали в ведомстве.

В начале декабря почти 170 тысяч жителей Ангарска несколько дней сидели без тепла из-за аварии на ТЭЦ-9. Власти вводили режим ЧС и развернули пункты временного размещения.

