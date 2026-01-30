7 мая 2026, четверг, 17:08
«У Лукашенко воспалился мозг»

4
  30.01.2026, 16:48
  • 17,588
Белорусы поставили на место диктатора и его прихвостней.

Белорусам начали приходить «повестки» за неуборку снега вокруг авто.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые из них:

«Коммунальным службам тоже будут повестки высылать? За то, что игнорят уборку дорожек и тропинок для пешеходов? Или как всегда не до законов?»

«Летом за траву, которая выше 15 см растёт, зимой за снег. Что ещё придумает воспаленный мозг Лукашенко?»

«Выставить встречный иск о неуборке снега на улицах и трассах».

«Статья резиновая, ни в какой нормативке не прописано вокруг чего и сколько физическое лицо должно убирать снег».

«Эй, лукавые, кто дороги будет чистить, каша везде!»

