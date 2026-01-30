«У Лукашенко воспалился мозг»4
- 30.01.2026, 16:48
Белорусы поставили на место диктатора и его прихвостней.
Белорусам начали приходить «повестки» за неуборку снега вокруг авто.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые из них:
«Коммунальным службам тоже будут повестки высылать? За то, что игнорят уборку дорожек и тропинок для пешеходов? Или как всегда не до законов?»
«Летом за траву, которая выше 15 см растёт, зимой за снег. Что ещё придумает воспаленный мозг Лукашенко?»
«Выставить встречный иск о неуборке снега на улицах и трассах».
«Статья резиновая, ни в какой нормативке не прописано вокруг чего и сколько физическое лицо должно убирать снег».
«Эй, лукавые, кто дороги будет чистить, каша везде!»