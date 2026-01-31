Reuters: Ключевой посланник Путина летит на переговоры в США

Reuters: Ключевой посланник Путина летит на переговоры в США9
- 31.01.2026, 10:36
Поездка носит «рабочий характер».
Специальный посланник правителя России Владимира Путина Кирилл Дмитриев в субботу посетит Майами. Там он проведет встречи с членами администрации президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с подготовкой визита.
Поездка Дмитриева носит рабочий характер и предусматривает ряд контактов с представителями американской власти. Детали запланированных переговоров и круг тем, которые будут обсуждаться, пока не разглашаются.
Официальные представители Кремля и Белого дома пока не комментировали информацию о предстоящем визите.