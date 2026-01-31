СМИ: Из Белого дома поступил важный сигнал по переговорам с РФ 22 31.01.2026, 23:06

Экс-директор по делам Европы и Евразии Совбеза США назвал ключевые акценты.

Бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США, дипломат Мэтью Брайза заявил, что из Белого дома поступают сигналы о более «конструктивной» позиции Владимира Путина. В то же время он подчеркнул, что ключевые требования Кремля в отношении украинских территорий остаются неизменными.

«Гарантии безопасности уже наработаны, но они зависят от решающего вопроса — территориального», — отметил Брайза в интервью программе «Студия Запад» на телеканале «Эспрессо».

По его словам, Путин продолжает настаивать на контроле над всем Донбассом, включая те около 20% территорий, которые в настоящее время не находятся под властью РФ. Это означает потерю стратегических «городов-крепостей», что критически важно для обороноспособности Украины.

Ключевые акценты

Переговоры продвигаются, но реального прогресса в главном вопросе — территориальном — нет.

Стороны договорились о новой встрече в выходные в Абу-Даби, однако непонятно, является ли это настоящей уступкой или лишь имитацией.

Кремль может искать путь к переговорам через внутреннее давление: экономика слабеет, армия потеряла около 20 тысяч военных за последние недели, мобилизационный ресурс исчерпывается.

Брайза также обратил внимание на разные оценки американских переговорщиков: специальный посланник Виткофф, по мнению союзников, находится под влиянием Путина, тогда как Джаред Кушнер выглядит более подготовленным.

«Россия не завоевывает новых территорий, ее экономика слабеет, а мобилизационный ресурс тает. Это может подтолкнуть Кремль к поиску выхода из войны», — резюмировал дипломат.

