«За вашу и нашу свободу!»: белорусы и иранцы провели совместную акцию в центре Вильнюса 1 31.01.2026, 23:14

Солидарность – наше сильнейшее оружие.

Митинг под лозунгами «За вашу и нашу свободу!» и «Остановить геноцид иранского народа!» прошел сегодня днем на площади Винцаса Кудирки в центре Вильнюса. Участие в нем приняли представители иранской диаспоры в Литве, активисты «Европейской Беларуси», «Народнай Грамады», «Re:Belarus», бывшие политзаключенные. На акции звучали лозунги «Остановите геноцид иранского народа», «Да здравствует Иран – Жыве Беларусь!», «Сегодня Иран – завтра Беларусь!».

По словам организаторов митинга, без прямого вмешательства стран Запада, убийства мирных демонстрантов в Иране остановить невозможно.

«Мы ожидаем от стран Запада, чтобы они выполнили обещания, данные в самом начале протеста, — сказал в интервью Charter97.org один из лидеров иранской диаспоры в Литве Бенджамин Дарами. - Чтобы они прекратили распространение пропаганды Исламской Республики в условиях, когда обычные люди в Иране лишены доступа к интернету. Чтобы они прекратили любые дипломатические отношения с иранским режимом, потому что этот режим не представляет народ.

Нам также нужно военное вмешательство США. Оно будет воспринято иранским народом как поддержка. Люди почувствовали уверенность после обращения Трампа. Он обещал защиту, он говорил, что если люди выйдут на улицы и если режим будет стрелять в них и убивать их, то США придут на помощь. Мы ждем, что эти обещания будут выполнены».

«Идея проведения совместной акции возникла полмесяца назад, когда мы встретились с иранцами, живущими в Вильнюсе, - сказал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель. – Мы поняли, что у нас примерно одинаковые проблемы и задачи.

Мы требуем освобождения всех белорусских политзаключенных и всех политзаключенных в Иране. Мы требуем прекращения репрессий в наших странах.

Нам противостоит «диктаторский интернационал» - Лукашенко, Путин, Хаменеи и им подобные режимы. Они обмениваются опытом, во всем поддерживают друг друга. И мы, и иранцы понимаем, что падение любого из диктаторов создаст огромные сложности для других. Поэтому сейчас белорусы с надеждой смотрят на Иран и, также, как и сами иранцы, ждут адекватную реакцию стран Запада на преступления режима Хаменеи».

