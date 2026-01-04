Арина Соболенко зарабатывает миллионы долларов не только на корте 4.01.2026, 20:55

Арина Соболенко

У белоруски много рекламных контрактов.

Первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко остается одной из самых успешных теннисисток планеты не только по итогам турниров, но и с точки зрения финансов. Ее доходы стремительно растут благодаря сочетанию спортивных побед и активной работы с брендами.

По подсчетам Forbes, в 2025 году Соболенко заработала около 30 миллионов долларов, что позволило ей выйти на второе место по доходам среди теннисисток мира, пишет Sports.ru. Примерно половину этой суммы-около 15 миллионов долларов-теннисистка получила вне кортов, благодаря спонсорским контрактам и рекламным договорам.

Одно из самых заметных – сотрудничества с брендом премиальной текилы Maestro Dobel. Соболенко является его послом и регулярно фигурирует в маркетинговых кампаниях, привязанных к крупным теннисным турнирам в США, включая US Open.

В сфере технологий и здорового образа жизни Соболенко сотрудничает с американским брендом Whoop, который выпускает фитнес-трекеры для профессиональных спортсменов. Теннисистка пользуется устройством почти постоянно, для нее даже создали кастомный ремешок с тиграми.

Еще один люксовый контракт – с швейцарским брендом часов Audemars Piguet. Компания известна очень дорогими моделями и сотрудничеством с мировыми звездами спорта. Соболенко присоединилась к этому списку в 2024 году, закрепив за собой статус глобальной спортивной иконы.

Кроме того, в партнерском портфеле первой ракетки мира есть компании, связанные с питанием и восстановлением организма. Она сотрудничает с сетью Oakberry, принадлежащей бойфренду Георгиосу Франгулису и специализируется на боулах и смузи из ягод асаи, а также с производителем пищевых добавок IM8 и мексиканским брендом электролитных напитков Electrolit. Эти контракты подчеркивают имидж Соболенко как спортсменки, ориентированной на здоровье и физическую форму.

На корте же Соболенко традиционно выступает в экипировке Nike и с ракеткой Wilson – это ее долгосрочные партнеры, с которыми она работает с самого начала профессиональной карьеры.

