В Венесуэле застрял российский генерал

В Венесуэле застрял российский генерал22
- 5.01.2026, 8:55
Кремль блокирует его выезд.
Российский генерал Олег Макаревич, сосланный в Венесуэлу после провала группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и потери Херсона, не может вернуться на родину. На фоне событий в Каракасе он несколько раз пытался покинуть страну, но Кремль блокирует его выезд.
Об этом сообщает украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
По его данным, ещё в ноябре–декабре Макаревич, предчувствуя скорый крах режима Николаса Мадуро, подал запрос на возвращение в Россию, однако Москва отказала ему. В дни американской спецоперации по задержанию венесуэльского диктатора генерал снова пытался выехать, но вновь получил отказ.
Макаревич командует в Венесуэле группой российских наёмников численностью около 120 человек. Они обучают венесуэльских военных управлению дронами и инструктируют местный спецназ. Большая часть наёмников размещена в Каракасе.
Кроме того, под руководством Макаревича группировка ведёт разведывательную деятельность для венесуэльских властей, используя расширенные технические и агентурные возможности.