5 января 2026, понедельник, 21:43
Кадыров назначил своего сына Ахмата вице-премьером Чечни

  5.01.2026, 21:10
  • 2,776
Кадыров назначил своего сына Ахмата вице-премьером Чечни
Рамзан Кадыров

Ему 20 лет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 20-летнего сына Ахмата Кадырова на должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Чеченской Республики. Об этом глава республики сообщил в своем телеграм-канале.

«Друзья, 2026 год мы начали с небольших кадровых изменений в структуре правительства Чеченской Республики. Так, по представлению дорогого брата, председателя правительства Магомеда Даудова, Ахмат Кадыров назначен на должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства — министра по физической культуре и спорту. Также я принял решение назначить исполняющим обязанности заместителя председателя правительства — министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева», — написал Кадыров.

Глава республики отметил, что Ахмат Кадыров и Ахмед Дудаев «обладают значительным управленческим опытом, глубоким пониманием специфики курируемых направлений и зарекомендовали себя как ответственные и эффективные руководители».

Ахмат Кадыров родился в 2005 году. С 2022 года он занимал должность советника главы Чеченской Республики. В ноябре 2023 года Ахмат был назначен первым заместителем министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике, затем еще на ряд должностей: министром по делам молодежи, министром по физической культуре и спорту, президентом футбольного клуба «Ахмат».

Напомним, 31 декабря стало известно, что главу Чечни Рамзана Кадырова экстренно госпитализировали перед правительственным мероприятием в Москве 25 декабря. По поводу состояния Кадырова источник в окружении главы Чечни сказал, что «в Москве его еле откачали, после чего он вернулся домой и на публике с тех пор не появлялся».

После этого он появился на публике лишь 3 января и с тростью.

