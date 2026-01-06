закрыть
6 января 2026, вторник, 22:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Макрон, Стармер и Зеленский подписали декларацию о размещении многонациональных войск в Украине

  • 6.01.2026, 21:56
  • 1,132
Макрон, Стармер и Зеленский подписали декларацию о размещении многонациональных войск в Украине

В Париже состоялась встреча «коалиции решительных».

Лидеры Франции, Великобритании и Украины подписали в Париже декларацию о размещении многонациональных сил на украинской территории после прекращения огня.

«Сегодня мы добились значительного прогресса, предоставив надежные гарантии прочного мира», — сказал президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи (трансляция велась на YouTube-канале Елисейского дворца). По его словам, эти гарантии предполагают, что любое мирное соглашение между Россией и Украиной не будет нарушено в будущем.

«Надежные гарантии безопасности и обязательства по обеспечению процветания необходимы для установления прочного мира в Украине, и мы продолжим совместную работу в этом направлении»,— написал спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети Х.

Уиткофф сообщил, что американская и европейская стороны продолжат обсуждения с украинской делегацией сегодня вечером и 7 января. «Мы надеемся добиться еще большей позитивной динамики в ближайшем будущем», — заключил он.

С американской стороны, помимо Стива Уиткоффа, во встрече в Париже участвовал зять президента США Джаред Кушнер. С европейской — Эмманюэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский