Церковные лидеры назвали Путина «антихристом» после слов о «святой миссии» в Украине 6 8.01.2026, 12:48

4,890

Кремль занимается идолопоклонством.

Религиозные деятели резко раскритиковали высказывания Путина, назвав его «антихристом» после того, как он охарактеризовал войну против Украины как «святую миссию», пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Выступая в среду по случаю православного Рождества, Путин заявил, что российские солдаты действуют «по поручению Господа», и назвал их «святыми воинами». Эти слова вызвали возмущение у представителей христианских церквей в Украине и Великобритании.

Священник Украинской православной церкви отец Мирослав Пушкарук заявил, что использование насилия и войны под религиозными лозунгами противоречит христианству. «Это не про любовь и не про христианские ценности. Такое поведение больше похоже на антихриста», — сказал он.

Ранее Синод Украинской православной церкви признал идеологию «Русского мира», которую Кремль использует для оправдания войны, ересью. Эта концепция предполагает, что Россия, Украина и Беларусь якобы составляют «Святую Русь». В декабре более 90 церковных лидеров на конференции в Хельсинки осудили данное учение.

Бывший епископ Лидса Ник Бейнс подчеркнул, что «нельзя использовать нечестивые средства ради якобы святой цели», особенно когда речь идет о вторжении и гибели людей.

Католический священник и преподаватель Ливерпульского университета Хоуп отец Тарас Хомич назвал религиозную риторику Путина «идолопоклонством» и «дьявольским искажением христианства», которое прославляет войну и смерть ради территориальных притязаний.

На фоне продолжающихся при поддержке США мирных переговоров священнослужители предупреждают: без отказа от этой идеологии добиться прекращения огня будет крайне сложно.

