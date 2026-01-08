Россия ударила «Искандерами» по Кривому Рогу 8.01.2026, 23:56

Повреждены 29 многоэтажек.

Военные страны-агрессора РФ вечером 8 января ударили баллистикой по гражданской инфраструктуре Кривого Рога. Об этом проинформировали в прокуратуре области в Facebook.

В результате атаки повреждены жилые дома, транспортные средства.

Как указала в Telegram премьер Украины Юлия Свириденко, россияне ударили двумя «Искандерами» по многоквартирным домам в Кривом Роге. На 19.55 было известно о по меньшей мере 13 пострадавших.

«Враг непрерывно атакует город несколько дней подряд. Вчера россияне совершили одну из самых больших атак по Кривому Рогу с начала полномасштабного вторжения», – написала глава Кабмина Украины.

На опубликованных Свириденко фото видно пожары в квартирах и многоэтажку, фактически разрубленную пополам.

По словам главы совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, вечером произошла комбинированная ракетно-дроновая атака по городу.

«Два «Искандера-М» попали в сектор жилой застройки. В настоящее время уже 17 пострадавших от вражеского обстрела. Среди них трое детей и восемь женщин. В больницах города находится 15 раненых. Один человек в тяжелом состоянии, еще один – в крайне тяжелом состоянии. Остальные – в состоянии средней тяжести», – рассказал в Telegram Вилкул.

Всего в результате атаки РФ повреждено 29 многоэтажных домов, из них десяток – очень серьезно, а один из домов фактически разрушен.

«Также повреждены до 10 объектов бизнеса и автомобили. Кроме жилой застройки, поражен объект инфраструктуры. На данный момент 115 823 абонента отключены от электричества, при том, что полчаса назад было отключено 161 тыс. – 45 177 переключили на другие линии», – сообщил Вилкул.

Говоря об обеспечении Кривого Рога водой, Вилкул отметил, что «половина города на генераторах».

«Систему удерживаем, но давление будет ниже. Без электричества четыре больших котельных – это около 1400 домов», – подчеркнул он.

