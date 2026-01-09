«Сюрпризы будут там, где Россия не ожидает» 9.01.2026, 15:03

1,920

У украинских спецслужб интересный план на 2026 год.

Украинские спецслужбы готовят новые операции, которые станут полной неожиданностью для РФ в 2026 году. Операции типа «Паутины» вряд ли будут повторяться в том же формате. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

«Предполагаю, что продолжится работа по уничтожению российских генералов, причем далеко не самых известных. Ведь очень часто именно те российские генералы и полковники, о которых мы практически ничего не слышали, отвечают за наибольшее количество операций и являются главными «дирижерами». Именно на таких будет идти охота», - предположил он.

Ступак отметил, что операции, подобные «Паутине», вряд ли будут повторяться в том же формате. Публичное раскрытие деталей таких действий, по его мнению, свидетельствует о том, что будущие операции будут другими по форме и будут происходить там, где РФ этого не ожидает.

«СБУ могла рассказать о том, как организовывалась и осуществлялась «Паутина», потому что для России уже припасен новый сюрприз, который приведет россиян в не меньшее возбуждение. Поэтому «старые декорации» и выбрасываются. Так что операции будут, но они будут совсем другими, и эти сюрпризы будут в тех локациях, где РФ точно не ожидает», - отметил Ступак.

Еще одним болезненным ударом для российской экономики, по его словам, станет расширение географии атак на нефтяные танкеры. Украина может выйти далеко за пределы Черного моря.

«Удары будут по пустым танкерам, чтобы не допустить экологической катастрофы и не спровоцировать напряжение в европейском обществе, в Турции, Греции и т.д. Это будет делаться для того, чтобы танкеры под угрозой больших потерь и убытков отказывались заходить в российские порты. Например, в Балтийском море пока ничего особенного не происходит, но это дело времени», - добавил эксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com