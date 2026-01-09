Блэкаут в Белгороде устроили всего восемь ракет HIMARS 9.01.2026, 23:58

1,248

Подробности успешной операции ВСУ.

Ночью в пятницу, 9 января, зафиксирован ряд прилетов по объектам энергетической инфраструктуры Белгорода, после которых россияне жаловались на полный блэкаут. Стало известно, что удары были нанесены с применением реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом сообщает Telegram-канал «Досье шпиона», который ведет сотрудник одной из специальных служб. По предварительной информации, всего было использовано 14 ракет, шесть из которых было сбито.

Какие объекты атаковали из HIMARS:

– ТЭЦ «Луч» – пожар, сгорел трансформатор;

– ТЭЦ «Белгородская» – пожар, поврежден трубопровод, трансформатор, административные здания;

– подстанция «Белгород» 330 кВ – пожар, подстанция обесточена.

На вечер 9 января в результате этих ударов было обесточено еще 18 подстанций 110 кВ и 10 подстанций 35 кВ.

«Повреждения не критические. Проводятся ремонтные работы», – отметил автор канала.

