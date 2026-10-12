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Симоньян пожаловалась на «Яндекс» и быстро удалила пост

  • 12.10.2026, 7:09
Симоньян пожаловалась на «Яндекс» и быстро удалила пост
Маргарита Симоньян

Скриншот записи успели сохранить.

Российская Z-пропагандистка Маргарита Симоньян всего через несколько часов после публикации быстро удалила запись, в которой угрожала перейти на Google из-за перебоев в работе «Яндекса». Дискредитирующий российский «суверенный интернет» пост появился после украинских ударов по дата-центрам компании и исчез к следующему утру.

Журналист Илья Шепелин иронично описал реакцию Симоньян:

«Вчера М. Симоньян в ответ на удары ВСУ по дата-центрам «Яндекса» солидарно с Украиной ударила по «Яндексу»!»

По его словам, она пригрозила сменить сервис, если проблемы с работой российской платформы продолжатся.

И само собой разумеющаяся вещь: чтоб пожаловаться на суверенный интернет, Маргарите приходится включать ВПН, заходить в Сеть с вражеского ай пи, заходить в мессенджер террориста П.Дурова и уже тут исторгать свое нытье.

Несмотря на удаление сообщения, скриншот удалось сохранить и опубликовать.

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