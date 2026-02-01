WSJ: Трамп приказал разработать планы быстрых ударов по Ирану 20 1.02.2026, 8:35

США готовятся к решительным действиям без длительной войны.

Президент США Дональд Трамп поручил своей команде проработать варианты быстрых военных действий против Ирана, которые имели бы решительный характер, но не втянули Соединенные Штаты в длительную войну на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам источников издания, Трамп ожидает сценарии ударов, способных нанести иранскому режиму настолько ощутимый ущерб, чтобы заставить Тегеран пойти на уступки. Речь идет прежде всего о согласии на требования Вашингтона по ядерной программе, а также об освобождении политических оппонентов и диссидентов.

Среди наиболее жестких вариантов рассматривается серия масштабных авиаударов по объектам иранских властей и Корпуса стражей исламской революции. Такой сценарий должен продемонстрировать силу и решимость США без развертывания полномасштабной войны.

Параллельно прорабатывается и менее радикальный подход - точечные удары по символическим целям. Они должны оставить пространство для дальнейшей эскалации в случае, если Иран откажется заключать соглашение на условиях, приемлемых для администрации Трампа.

Накануне США отправили дополнительный военный корабль на Ближний Восток из-за обострения напряженности с Ираном.

Таким образом, теперь в зоне ответственности Центрального командования США находятся авианосец USS Abraham Lincoln, эсминцы USS Spruance, USS Murphy, USS Frank E. Petersen, USS McFaul, USS Mitscher, а также три прибрежных боевых корабля USS Canberra, USS Tulsa и USS Santa Barbara.

