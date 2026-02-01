ВСУ уничтожили четыре взвода врага на Покровском фронте 2 1.02.2026, 8:59

Российский штурм на квадроциклах провалился.

На Покровском фронте только за один день украинские бойцы разгромили 4 взвода россиян во время штурма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу бригады Нацгвардии «Спартан».

Так, бойцы бригады «Спартан», «Птицы Мадьяра» и смежные подразделения успешно отбили штурм российских оккупантов на Покровском направлении фронта.

По сообщению самой бригады Нацгвардии «Спартан» от 31 января, противник бросил в атаку около 90 штурмовиков.

«Враг предпринял попытку наступления на Покровском направлении. Под прикрытием тумана противник пытался продвинуться на автомобилях, мототехнике и квадроциклах», - говорится в сообщении.

Атаку украинские подразделения отражали совместно, и в результате наступление врага было полностью остановлено. Таким образом, за сутки почти четыре взвода российских войск были уничтожены.

В частности, подразделения ВСУ ликвидировали 80 штурмовиков противника, ранили двух и взяли в плен еще двух. Также уничтожено 10 квадроциклов, 4 мотоцикла и 6 автомобилей врага.

Бойцы подчеркивают, что совместные действия, четкая координация и опыт позволили не только остановить штурм, но и нанести врагу значительные потери.

