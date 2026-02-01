В Иране выступили с неожиданным заявлением 1.02.2026, 9:08

Али Лариджани

На фоне роста напряженности с США.

В Иране, похоже, сигнализируют о готовности к деэскалации напряженности с США. После обмена угрозами, наблюдавшимися в последнее время, в субботу в Тегеране достаточно неожиданно заявили о «продвижении» работы над рамочным соглашением о переговорах с Вашингтоном.

Соответствующее заявление сделал высокопоставленный иранский чиновник по вопросам безопасности Али Лариджани, информирует Al Arabiya на его сообщение в соцсетях.

«Вопреки атмосфере, создаваемой искусственной медийной войной, идет формирование структуры для переговоров», – сообщил иранский чиновник, не вдаваясь в подробности.

Угроза провокаций в Ормузском проливе Между тем Центральное командование ВС США предупредило Иран о последствиях непрофессиональных действий в Ормузском проливе.

Американские военные обратились к Корпусу стражей исламской революции с призывом провести объявленные двухдневные военно-морские учения с боевой стрельбой в упомянутом проливе «безопасно и профессионально».

В командовании отметили, что признают право Ирана осуществлять деятельность в международных водах и воздушном пространстве.

Однако американская сторона одновременно предостерегла Тегеран от любых действий, которые могут быть расценены как опасные или провокационные.

В официальном заявлении отдельно перечислены действия, которые США считают неприемлемыми со стороны КСИР. Среди них пролеты иранской авиации над американскими военными кораблями, участвующими в воздушных операциях, низковысотные или вооруженные пролеты над американскими военными объектами при неясных намерениях, сближение скоростных катеров КСИР с американскими кораблями по курсу возможного столкновения, использование оружия, направленного на силы США.

Ормузский пролив является международным морским проходом и одним из важнейших торговых коридоров в мире. По данным Центрального командования ВС США, ежедневно через пролив проходит около 100 торговых судов, включая танкеры с нефтью и сжиженным газом.

Готовность Тегерана

В свою очередь, командующий иранской армией Амир Хатами выступил в субботу с заявлением, в котором предостерег США и Иран от нападения, отметив, что силы его страны находятся в состоянии повышенной готовности в связи с масштабным развертыванием американских войск в Персидском заливе.

Он также настаивал на том, что ядерный опыт Исламской республики нельзя ликвидировать, после того как президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от Тегерана стремления к соглашению, позволяющему избежать американских ударов.

