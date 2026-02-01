США нашли способ вытеснить российскую нефть с рынков Индии 5 1.02.2026, 9:16

В игру входит «черное золото» из Венесуэлы.

Соединенные Штаты сообщили Индии, что планируют возобновить для них продажу венесуэльской нефти, чтобы Индия могла заменить ею импорт российской нефти, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Индия пообещала сократить закупки российской сырой нефти после того, как США повысили за это тарифы. Индия также планирует сократить импорт российской нефти на несколько сотен тысяч баррелей в день в ближайшие месяцы.

«Усилия США по поставкам венесуэльской нефти в Индию происходят на фоне стремления Вашингтона уменьшить доходы от продажи нефти для России, за счет которых продолжается финансирование войны в Украине», - говорится в статье.

Пока неизвестно, будет ли венесуэльская нефть продаваться внешними торговыми компаниями, такими как Vitol или Trafigura. Или ее будет продавать непосредственно государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA.

По данным издания, Индия стала основным покупателем российской нефти после того, как вторжение России в Украину в 2022 году привело к введению западных санкций, которые снизили ее цену. Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури на прошлой неделе заявил, что Индия диверсифицирует источники поставок сырой нефти, поскольку импорт российской нефти сокращается. По данным журналистов, Индия готовится сократить импорт российской нефти до уровня менее одного миллиона баррелей в день.

В январе они покупали около 1,2 миллиона баррелей в сутки. По прогнозам, закупки снизятся примерно до 1 миллиона баррелей в сутки в феврале и 800 000 баррелей в сутки в марте.

Еще один источник заявил изданию, что этот импорт в конечном итоге снизится примерно до 500-600 тысяч баррелей в сутки, что поможет стране заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами.

Данные из торговых источников показали, что импорт российской нефти в Индию в декабре упал до самого низкого уровня за два года. Это повысило долю ОПЕК в индийском импорте до 11-месячного максимума.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы закупают больше нефти из стран Ближнего Востока, Африки и Южной Америки, чтобы компенсировать падение импорта российской нефти.

