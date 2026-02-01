закрыть
9 мая 2026, суббота, 9:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Видео с заваленным снегом трамваем в Витебске набрало миллионы просмотров

11
  • 1.02.2026, 9:24
  • 19,406
Видео с заваленным снегом трамваем в Витебске набрало миллионы просмотров

Это нейросеть или реальность?

В TikTok набирает популярность ролик, снятый в одном из витебских трамваев. Пассажиры запечатлели, как во время поездки в салон через двери набивается огромное количество снега. На вечер 31 января ролик, опубликованный накануне, набрал 5 млн просмотров и более 6 тыс. комментариев, пишет «Зеркало».

На кадрах видно, что в средней части салона, возле дверей, уже во время движения образовался внушительный сугроб. Двери трамвая, судя по видео, неисправны и плотно не закрываются — створки были связаны веревкой, но она в какой-то момент не выдержала напора стихии.

@gawronek007

a ty kiedy się urodziłeś 😏❤️

♬ Bailando 2 (prewiev) - BROKIES & Bajorson & Dajczman & DiscoKarol & pirlo444

Увиденное вызвало бурную реакцию в комментариях. Многие пользователи отказались верить в происходящее. «Ну, это ИИ», — пишут скептики, предполагая, что видео сгенерировано нейросетью. «Тиктокерские не могут понять, что это не ИИ», — возражают им другие (отметим, видео действительно настоящее, на нем, например, видны такие детали, как вывеска местного «Евроопта»).

Местные жители подтверждают, что погода в регионе действительно суровая и транспорт с трудом справляется: «Это Витебск, детка!», «Я сегодня троллейбус ждала почти 40 минут. Так вот почему».

Большинство же комментаторов упражняется в остроумии, оценивая «инновационный» метод уборки улиц. «Водителю за эту разработку таааакую премию дадут», — шутят пользователи. «Трамвай-грейдер, инновационная разработка», «А вы говорите снег не убирают. Уже и трамваи подключили», «Вывоз снега на трамвае, водитель взял подработку. И людей возит, и снег вывозит», — иронизируют в комментариях.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров