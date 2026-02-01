Видео с заваленным снегом трамваем в Витебске набрало миллионы просмотров 11 1.02.2026, 9:24

19,406

Это нейросеть или реальность?

В TikTok набирает популярность ролик, снятый в одном из витебских трамваев. Пассажиры запечатлели, как во время поездки в салон через двери набивается огромное количество снега. На вечер 31 января ролик, опубликованный накануне, набрал 5 млн просмотров и более 6 тыс. комментариев, пишет «Зеркало».

На кадрах видно, что в средней части салона, возле дверей, уже во время движения образовался внушительный сугроб. Двери трамвая, судя по видео, неисправны и плотно не закрываются — створки были связаны веревкой, но она в какой-то момент не выдержала напора стихии.

Увиденное вызвало бурную реакцию в комментариях. Многие пользователи отказались верить в происходящее. «Ну, это ИИ», — пишут скептики, предполагая, что видео сгенерировано нейросетью. «Тиктокерские не могут понять, что это не ИИ», — возражают им другие (отметим, видео действительно настоящее, на нем, например, видны такие детали, как вывеска местного «Евроопта»).

Местные жители подтверждают, что погода в регионе действительно суровая и транспорт с трудом справляется: «Это Витебск, детка!», «Я сегодня троллейбус ждала почти 40 минут. Так вот почему».

Большинство же комментаторов упражняется в остроумии, оценивая «инновационный» метод уборки улиц. «Водителю за эту разработку таааакую премию дадут», — шутят пользователи. «Трамвай-грейдер, инновационная разработка», «А вы говорите снег не убирают. Уже и трамваи подключили», «Вывоз снега на трамвае, водитель взял подработку. И людей возит, и снег вывозит», — иронизируют в комментариях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com