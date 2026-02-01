«Путин подходит к концу» 9 1.02.2026, 9:32

Армия РФ находится на грани краха.

Пока российский диктатор Владимир Путин театрально объявил о паузе в атаках на гражданские цели в Украине и получил за это неуместную похвалу от президента США Дональда Трампа, Украине не следует питать иллюзий.

Как пишет в колонке для The Telegraph полковник, бывший офицер армии Великобритании Хэмиш де Бретон Гордон, Путин предлагает прекратить свои военные преступления всего на 7 дней. «Это не жест уверенного в себе полководца; это маневр лидера, чья армия находится на грани краха», - отметил он.

Армия РФ в упадке

Хэмиш де Бретон Гордон пишет, что ВС РФ находятся в состоянии глубокого упадка, о чем говорят данные, что раненых заключенных, многие из которых безрукие и безногие, принудительно отправляют обратно на передовую. Некоторым даже не дали протезы - ожидается, что они вернутся в бой на костылях.

«Это не стойкость, это отчаяние», - констатировал британский военный и добавил, что после того, как в Украине были убиты более 1,5 млн человек, Путин выжимает последние силы из своих войск.

«Он закупил и угробил 15 тыс. северокорейских солдат. Российские вербовщики прочесывают Африку в поисках наемников. Тюрьмы опустели. И теперь даже безногих бросают обратно в бой. Для любого, кто находится в боеспособном возрасте при Путине, или, по сути, для любого, кто едва может стоять и держать винтовку, это должно стать пугающим отрезвляющим уроком», - считает он.

Хэмиш де Бретон Гордон отметил, что это говорит о двух важных вещах. Во-первых, российская армия теряет боеспособность: за последние 2 года РФ захватила чуть более 1% территории Украины ценой более 500 тыс. жертв и продолжает терять около 1000 человек в день.

«С начала 2024 года российские войска продвигаются на 15-70 м в день, что является серьезным обвинением в адрес их тактики и руководства. Это считалось бы провалом даже по меркам Пашендале и Вердена в Первой мировой войне», - отметил британский офицер.

Он отметил, что это война на истощение в самом жестоком ее проявлении.

«Эти раненые солдаты используются как расходный материал в качестве «поглотителей пуль» в надежде, что у Украины в конце концов закончатся боеприпасы. Это произойдет только в том случае, если мы на Западе это допустим», - подчеркнул он.

Во-вторых, это демонстрирует полное пренебрежение Кремля к собственному народу. В то время как простые россияне беднеют, Кремль вкладывает оставшиеся ресурсы в ракеты и беспилотники, чтобы терроризировать украинцев, а не заботиться о собственном народе.

«Для Кремля российская армия – просто пушечное мясо. Осужденные и иностранные новобранцы стоят еще меньше, если это вообще возможно. Ирония очевидна: если это действительно отражает состояние современной российской армии, то относительно небольшое увеличение западной поддержки позволит Украине одержать победу», - считает офицер.

Украина и переговоры о мире

Хэмиш де Бретон Гордо считает, что все признаки указывают на то, что российская армия приближается к кульминации.

«Украина должна вести переговоры с позиции силы, а не плясать, как дрессированный медведь, чтобы угодить Вашингтону, потакая фантазиям Москвы», - высказал мнение офицер

Он отметил, что в этой войне было много ложных надежд. «Но поскольку у Путина быстро заканчиваются люди, которых можно бросить в мясорубку Донбасса, это может стать моментом реального рычага давления», - подчеркнул бывший военный.

Он добавил, что у Трампа есть реальная возможность добиться исторического мира, но только если он окажет давление там, где это необходимо: на Путина, человека, который может положить конец этой войне, а не на Зеленского, человека, который не может.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com