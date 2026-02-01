закрыть
9 мая 2026, суббота, 10:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Партизаны нанесли мощный удар по тылу войск РФ в Херсонской области

  • 1.02.2026, 9:48
  • 2,526
Партизаны нанесли мощный удар по тылу войск РФ в Херсонской области
Иллюстративное фото

Уничтожены связь и РЭБ оккупантов.

«АТЕШ» нанес удар по системе связи и ослабил РЭБ оккупантов в Херсонской области.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ» в Telegram.

На Арабатской стрелке, недалеко от населенного пункта Стрелковое агент «АТЕШ» вывел из строя трансформаторный шкаф башни связи.

На самой башне были размещены антенны РЭБ, которые сейчас не работают.

Связь и радиоэлектронное прикрытие на этом участке теперь практически отсутствует, что создает воздушное «окно» для нанесения ударов дронами по оккупантам в Крыму.

«Действия агентов «АТЕШ» демонстрируют, что даже отдаленные и, на первый взгляд, защищенные участки остаются уязвимыми. Давление на инфраструктуру продолжает подтачивать возможности оккупационных сил и лишает их ощущения безопасности в тылу», - говорится в сообщении движения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров