Партизаны нанесли мощный удар по тылу войск РФ в Херсонской области
- 1.02.2026, 9:48
«АТЕШ» нанес удар по системе связи и ослабил РЭБ оккупантов в Херсонской области.
Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ» в Telegram.
На Арабатской стрелке, недалеко от населенного пункта Стрелковое агент «АТЕШ» вывел из строя трансформаторный шкаф башни связи.
На самой башне были размещены антенны РЭБ, которые сейчас не работают.
Связь и радиоэлектронное прикрытие на этом участке теперь практически отсутствует, что создает воздушное «окно» для нанесения ударов дронами по оккупантам в Крыму.
«Действия агентов «АТЕШ» демонстрируют, что даже отдаленные и, на первый взгляд, защищенные участки остаются уязвимыми. Давление на инфраструктуру продолжает подтачивать возможности оккупационных сил и лишает их ощущения безопасности в тылу», - говорится в сообщении движения.