Партизаны нанесли мощный удар по тылу войск РФ в Херсонской области 1.02.2026, 9:48

Иллюстративное фото

Уничтожены связь и РЭБ оккупантов.

«АТЕШ» нанес удар по системе связи и ослабил РЭБ оккупантов в Херсонской области.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ» в Telegram.

На Арабатской стрелке, недалеко от населенного пункта Стрелковое агент «АТЕШ» вывел из строя трансформаторный шкаф башни связи.

На самой башне были размещены антенны РЭБ, которые сейчас не работают.

Связь и радиоэлектронное прикрытие на этом участке теперь практически отсутствует, что создает воздушное «окно» для нанесения ударов дронами по оккупантам в Крыму.

«Действия агентов «АТЕШ» демонстрируют, что даже отдаленные и, на первый взгляд, защищенные участки остаются уязвимыми. Давление на инфраструктуру продолжает подтачивать возможности оккупационных сил и лишает их ощущения безопасности в тылу», - говорится в сообщении движения.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com