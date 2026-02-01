«Слили Зинку, да еще и должной пытались сделать» 14 1.02.2026, 10:12

Чем занимается сегодня последняя белорусская участница «Евровидения».

Зинаида Куприянович представляла нашу страну на взрослом «Евровидении» в 2019 году под псевдонимом Zena. Девушка заняла 24-е место из 26 и стала последней его участницей от Беларуси: в марте 2021 года страна была дисквалифицирована и больше в конкурсе не участвует. Сейчас Куприянович 23 года, она сменила сценическое имя и строит карьеру между Минском и Москвой. «Зеркало» рассказывает, чем сейчас живет девушка.

«Ни шоу, ни бизнеса»

На момент выступления на «Евровидении» Зине Куприянович было 16 лет. К тому времени она уже дважды пыталась попасть на детский конкурс, стала лауреатом детской «Новой волны», победила на «Славянском базаре в Витебске» и заняла третье место в шоу «Новая Фабрика звезд» на российском телеканале, а еще озвучила на русский язык главную героиню мультфильма Disney «Моана».

В Тель-Авив, где проходил конкурс, Куприянович поехала под псевдонимом Zena. Ее продюсером стал российский композитор Виктор Дробыш.

Выступление Зены на конкурсе «Евровидение». Май 2019 года, Тель-Авив, Израиль. Фото: Reuters

Однако для Беларуси участие в «Евровидении-2019» обернулось скандалом. Сначала Виктор Дробыш отличился гомофобными высказываниями, затем белорусское жюри озвучило в СМИ, за кого они голосовали в первом полуфинале, чем грубо нарушило правила. Жюри отстранили, Зене выступить разрешили.

— Мне прямо перед финалом, перед выходом на сцену говорят, что моя страна дисквалифицирована и я не могу выступить. А я уже понимала, что иду на рекорд страны, то есть я бы заняла пятое место из 25 участников. Это была моя цель: мне 16 лет, взрослое «Евровидение» — и пятое место. И мне сказали: либо вы не выступаете вообще, либо занимаете самое последнее место. Я на это согласилась, — утверждала певица несколько лет спустя.

Мама Зины впоследствии с возмущением писала, что ее дочь «слили».

— Слили, просто слили, сам продюсер и страна. Даже никто не извинился перед девчонкой шестнадцати лет. Ее еще и должной сделали за финансирование на «Евро». И грустно, когда она выступает на городских площадках, зеваки и невежды шушукаются: она 25-е место заняла, подвела страну! — писала Нелли Куприянович год спустя. — <…> Слили Зинку, да еще и должной пытались сделать, чтоб отрабатывала за «предоставленную возможность». Маразм и застой! И выхода не видно, и колхоз наш, наверное, навсегда останется колхозом. Ни шоу, ни бизнеса.

В итоге девушка прекратила сотрудничество с Дробышем и отказалась от псевдонима Zena. Была ликвидирована продюсерская компания, которой управлял папа девушки Александр Куприянович, он сам стал представляться в соцсетях как коуч в сфере психологии и финансов.

«Тесно в роли наемного артиста»

Сама Зина в июне 2020 года окончила минскую школу. В графе «образование» в ее Facebook также указан киноколледж № 40 Московской международной киношколы.

— Оказалось, что Зене тесно в роли наемного артиста, она хочет создавать свои яркие проекты, — писала о ней знакомая карьерная консультантка.

В июле 2021-го артистка запустила проект Bless — некоммерческую музыкальную академию, где, по ее словам, учила молодых творцов создавать и продвигать музыкальный продукт. Сама она взяла псевдоним Zina Bless.

Фото: zinabless, instagram.com

В том же году Куприянович вновь поучаствовала в национальном отборе на «Евровидение» и в кастинге проекта «X-Фактор Беларусь». Правда, добраться до финала ей не удалось.

— Они мерзопакостные все там, особенно Серега, — откровенничала она позднее в одном из чатов, посвященных музыке. — А ему ток сиськи подавай. Он засрал меня и сказал, что я петь не умею. Х**луша. Ну он не шарит, однозначно. Ему просто кто-то недодал, и поэтому он злой на всех. Но не нам его судить. Осудят мирные жители нашей страны.

Несколько лет девушка работала ведущей утреннего шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. Также ее представляли как коуча по вокалу в минской студии «Золотые голоса». А еще Куприянович озвучила одного из героев в полнометражном мультфильме «Маша и Медведь: Скажите «Ой!».

Все это время Зина выпускала собственные песни, которые называла детьми.

— У меня все песни абсолютно в разном стиле, — говорила она в интервью в 2021 году. — Есть рэпчик, сейчас это был какой-то драм-н-бэйс, есть лирика, есть поп. Сегодня будет еще R&B.

Певица участвовала в «Славянском базаре», а также выступала на провластных мероприятиях — Дне города в Минске и Дне народного единства в Лепеле, на Дне молодежи в Витебске (его устраивал БРСМ) и на фестивале «Вытокi» от Национального олимпийского комитета.

Фото: zinabless, instagram.com

Параллельно с этим Куприянович появлялась на светских мероприятиях, участвовала в модной съемке для бренда одежды, осваивала бейсбол и увлекалась диджеингом. Девушка даже пробовала себя в дизайне одежды в совместном проекте с мамой.

«Классно, что в Рашке щас много кого позапрещали»

О личной жизни певица особо не распространяется. В 2021 году она упоминала сложности в отношениях, позднее то ли всерьез, то ли в шутку писала, что ее сердце свободно, а после с иронией рассказывала, что ищет мужа-миллиардера и не собирается размениваться на человека, у которого «ни кола ни двора».

Фото: zinabless, instagram.com / kp.by

О политике Зинаида Куприянович тоже публично не высказывается. На одной из репетиций она появилась в майке с цитатой Лукашенко «Любимую не отдают» из коллекции «Мерч Первого». Несколько песен из репертуара Куприянович написал Валерий Шмат — руководитель провластной арт-группы «Белорусы», также она снималась в клипе коллектива.

Зина часто бывает в Москве, признавалась в любви к этому городу и даже посвятила ему песню. Но в Минске тоже регулярно появляется, а Беларусь называла лучшим местом на земле.

Фото: zinabless, instagram.com

— Минск — это моя любовь, — говорила она в интервью госканалу. — Это мой родной дом, здесь у меня прошло все детство, в принципе, вся жизнь, все концерты. Здесь все мои друзья, семья. Я много где путешествовала, но понимаю, что всегда рада возвращаться домой. Здесь чисто, красиво, очень добрые люди, в Беларуси климат классный. <…> В Минске есть все, чтобы развиваться, работать, достигать крутых результатов. Я поэтому очень хочу здесь жить, остаться и строить великую музыкальную карьеру.

Но, судя по всему, музыкальная карьера в России Куприянович тоже интересует.

— Мне вообще так пох*й на этих стариков, — писала она в 2024 году в музыкальном чате после высказывания претензий в адрес Сереги. — За нами будущее, а они из прошлого все тянутся и тянутся. Классно, что в Рашке щас много кого позапрещали, начинается время молодых и сексуальных.

В 2025 году Зина участвовала в шоу «Браво! Бис!» на российском канале НТВ. Там ее пение оценивало жюри, куда вошли 71-летний Игорь Крутой, 57-летняя Валерия, 66-летний Игорь Николаев и 41-летний Александр Панайотов.

Белоруска добралась до финала, но в суперфинал не прошла — в итоге сертификат на 5 миллионов российских рублей (эквивалент 187,5 тысячи белорусских рублей) получил другой участник шоу.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com