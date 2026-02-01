«Путин бежал бы, поджав хвост»8
- 1.02.2026, 10:20
Украина может заключить неожиданный союз.
Украина, Израиль и Германия могли бы создать военный союз, который имеет шанс стать самым мощным в Европе, подал идею военный историк Григорий Тамар. Также эксперт напомнил, что Израиль имеет опыт совместных проектов с Германией, и эти отношения стоит только укрепить и вывести на более высокий уровень.
Об этом Григорий Тамар рассказал в своем интервью Анастасии Федор на канале YouTube.
«Я бы на месте наших политиков израильских пошел бы еще дальше. Я бы на их месте сказал: «А давайте переформатируем полностью наши отношения и заключим союз, тройственный союз (Израиль, Украина, Германия). Мы дадим вам кое-чего. Не надо ничего придумывать. У нас оно есть, и мы поможем вам, немцам, заново создать армию. Мы объединим наш израильский опыт и вашу немецкую промышленность, и нашу израильскую промышленность», - озвучил свое предложение израильский эксперт.
При этом Тамар подчеркнул: «Мы, создав такой тройственный союз, можем стать доминирующей силой в Европе. Путин бы, поджав хвост, бежал бы. Тем, кто будет сейчас удивленно меня слушать в Израиле и скажет, что это не наши проблемы, зачем мы туда лезем, я хочу напомнить, сколько современного оружия российского производства нашла наша армия на складах Хезболлы, когда мы несколько месяцев назад вошли в Ливан, и сколько российского оружия уничтожили наши ВВС в Иране, когда была Двенадцатидневная война».