Россия восстанавливает старый гарнизон вблизи Финляндии 6 1.02.2026, 10:29

8,000

Военный эксперт оценил ситуацию.

Россия восстанавливает старый гарнизон в Петрозаводске в Республике Карелия, которая находится недалеко от Финляндии. Там вырубили большие участки леса, появилась и военная техника.

Об этом пишет финский ресурс Yle со ссылкой на соответствующие спутниковые снимки. Отмечается, что гарнизон советских времен в основном простаивал, однако в прошлом году РФ взялась за его восстановление.

Еще летом 2024 года район Рыбка был покрыт кустарником. Эту территорию использовали для тренировок. Окопы там появились еще несколько лет назад, однако изменения стали более заметными в течение последних месяцев.

«Спутниковые снимки прошлой весной показывают, что большие участки леса были вырублены, а в районе появилась военная техника», – пишут авторы материала.

Примечательно, что в Петрозаводске находится крупная авиабаза и склад оружия россиян. Сейчас там находятся до 3 тысяч российских военных. Кроме того, база «Бесовец» служит базой для 80 истребителей.

Военный эксперт Марко Эклунд предполагает, что обновленный гарнизон в Карелии будет использоваться 44 армейским корпусом ВС РФ, который был создан в 2024 году. Тогда количество военных на объекте составит 15 тысяч человек.

На спутниковых снимках можно разглядеть грузовики и другую технику. По мнению Эклунда, грузовики могут принадлежать автомобильной роте, которая занимается транспортным обеспечением армейского корпуса. Однако гарнизона в районе Рыбка для целого армейского корпуса не хватит, отметил эксперт. Эклунд утверждает, что в Республике Карелия ожидаются довольно масштабные строительные проекты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com