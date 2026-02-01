Ждать в Беларуси ли доллар по 2,5 рубля? 7 1.02.2026, 10:38

11,624

Появились прогнозы по курсам валют и основных активов.

Доллар падает, золото дорожает, а табло возле обменников все чаще заставляют задуматься. Январь принес немало сюрпризов и показал, что привычные сценарии работают все хуже, пишет Onliner.

На этом фоне появляются вопросы: может ли доллар опуститься до 2,5 рубля, как рекордная цена золота повлияет на жизнь обычных белорусов и чего вообще ждать от валют в феврале?

Кто оказался точнее в январе — читатели или эксперт?

В конце прошлого года экономист Александр Козлов поделился своим взглядом на валютный рынок, а мы предложили читателям сделать собственный прогноз. Пришло время проверить, кто оказался прав.

Эксперт и большинство наших читателей не ожидали резких движений доллара и рассчитывали на его рост. По факту доллар в январе снизился до 2,83 рубля. Таким образом, более точными оказались 145 читателей, которые выбрали вариант «упадет».

Козлов называл российский рубль переоцененным, но при этом ожидал, что в январе он останется в коридоре 79—83 рубля за доллар. По факту рубль укрепился до 76 за доллар. Среди читателей точнее всего оказался вариант «станет дороже» (254 голоса).

Эксперт прогнозировал спокойный январь и диапазон 1,15—1,17 доллара за евро. Однако евро вырос к доллару до 1,2. Ближе к реальности оказались те, кто ждал роста: вариант «подорожает» выбрали 459 человек.

Аналитик ожидал снижения цен и допускал падение котировок вплоть до 60 долларов за баррель. Однако рынок пошел в другую сторону: нефть подорожала и в январе достигала уровней около 70 долларов. Правы оказались 257 читателей, которые выбрали вариант «вырастет».

По золоту Козлов предупреждал о перегретости рынка и ожидал коррекцию. Однако в январе золото продолжило рост и обновило исторические максимумы, поднимаясь до 5600 долларов за тройскую унцию. Правда, и коррекция случилась в тот же день. Точнее всего оказались читатели, которые выбрали вариант «продолжит ставить рекорды» (516 человек).

Что происходило с валютами в январе

В январе на валютном рынке сложилась нетипичная картина: российский и белорусский рубли укреплялись, тогда как доллар таял на глазах. По словам эксперта, это не означает, что доллар стал слабым. Просто рубли временно укрепились из-за внутренних факторов в России.

— Я бы не сказал, что доллар слабеет как валюта. Акцент сейчас совсем на других вещах. Американцы в меньшей степени беспокоятся о стабильности курса доллара и больше занимаются решением структурных проблем в экономике. Валюта — это отражение состояния экономики, и любые преобразования всегда сопровождаются повышенной волатильностью.

Если посмотреть шире, в мировой экономике доллар никуда не исчезает. Просто на его фоне укрепляются российский и вслед за ним белорусский рубли. Создается ощущение ослабления доллара, но на самом деле это эффект укрепления локальных валют.

Дополнительное давление на доллар оказывает политика отдельных стран по сокращению его доли в золотовалютных резервах. В частности, Китай постепенно снижает объемы долларовых активов и наращивает золото. Это формирует нестабильность, но не означает системного краха доллара. Более того, такие процессы во многом управляемы и используются США в собственных интересах.

Чего ждать от российского рубля в феврале

Укрепление российского рубля в начале года эксперт называет во многом переоцененным и предупреждает, что за внешней устойчивостью скрываются серьезные дисбалансы. При этом в краткосрочной перспективе российский рубль действительно может становиться еще крепче.

— Российский рубль усилился в январе прежде всего за счет дорогих денег. Ставка Центробанка РФ 16% — это крайне высокий уровень, рубль объективно дорогой. Плюс здесь играет роль психология, геополитика и вера в устойчивость российской экономики. Все это вместе дает эффект укрепления.

В России сегодня достаточно ресурсов, чтобы рубль укрепился не только до 70 рублей за доллар, а теоретически до рубля за доллар. Вопрос в том, насколько надолго хватит этих ресурсов. Уже сейчас мы видим неправильные пропорции: рубль укрепляется, а цены внутри страны продолжают расти.

Это крайне чувствительно для экспортеров. При укреплении рубля они получают меньше выручки в национальной валюте, и нагрузка на них возрастает. Плановое охлаждение экономики предполагает сдерживание инфляции, но на практике мы наблюдаем рост цен при сильном рубле — это разнонаправленная и нежелательная динамика.

Поэтому, если говорить о горизонте шире, чем несколько месяцев, я не меняю своего взгляда: в долгосрочной перспективе российский рубль все равно будет ослабевать. Условно говоря, движение к уровням около 100 рублей за доллар — это та траектория, к которой экономика будет возвращаться. Однако в краткосрочной перспективе, в том же феврале, я не удивлюсь, если российский рубль укрепится до 70 рублей за доллар.

Доллар

Решение ФРС США сохранить ставку без изменений стало одной из ключевых новостей конца января. Однако, по мнению эксперта, само по себе это решение не является фактором, способным существенно изменить курс доллара в краткосрочной перспективе.

— То, что ФРС не понизила и не повысила ставку, принципиально на курс доллара не повлияет. Дорогие деньги в Америке — это ситуация, в которой рынок живет уже не первый год. У ФРС своя стратегия, она многофакторная, и ставка — лишь один из элементов.

Снижение ставки, как показывают исследования и практика, всегда имеет меньший эффект, чем ее повышение. Это асимметричный процесс, в том числе с психологической точки зрения. Поэтому ожидать, что одно решение ФРС способно резко изменить положение доллара, не стоит.

При этом я бы вообще не говорил об ослаблении доллара как такового. В мировой экономике он никуда не исчезает. Скорее мы видим укрепление российских и белорусских рублей, на фоне которого создается ощущение слабости доллара. Плюс на доллар оказывается давление попытками отдельных стран, в том числе Китая, сократить долю доллара в золотовалютных резервах.

Если говорить о Беларуси, то в феврале я не ожидаю резких движений по доллару. При сохранении крепкого российского рубля белорусский также будет чувствовать себя устойчиво. Скорее всего, доллар будет колебаться вблизи текущих значений — в диапазоне около 2,8—2,9 белорусского рубля. Уровень 3 рубля остается психологической отметкой, и в феврале я не вижу оснований для уверенного закрепления выше нее.

Евро

В начале года евро заметно укрепился по отношению к доллару, однако эксперт не связывает эту динамику с улучшением экономической ситуации в Европе.

— Укрепление евро выглядит ожидаемо на фоне того, что доллар временно ослаб к ряду валют. Но при этом объективных предпосылок для улучшения экономики Европы сегодня нет. Если посмотреть, что происходит в ЕС, мы увидим санкционное давление, ситуацию в Украине, структурные проблемы и замедление экономического роста. На этом фоне говорить о сильном евро с фундаментальной точки зрения не приходится.

Рост курса евро — это скорее результат политики США. Американцы целенаправленно удешевляют свою валюту, стимулируя экономику и повышая конкурентоспособность американских товаров. В этой логике евро укрепляется не потому, что Европа стала сильнее, а потому, что доллар стал дешевле.

В январе курс евро доходил до уровней около 1,20 доллара за евро. Однако такой уровень мне не кажется устойчивым. Он не отражает реального состояния европейской экономики. Более понятным и логичным в феврале я считаю диапазон 1,15—1,16 доллара за евро.

Золото

В начале года золото решило громко напомнить о себе: в течение одного дня котировки могли обновить исторический максимум — вплоть до 5600 долларов за тройскую унцию, — а уже к вечеру потерять до 12% стоимости. Такая волатильность, по мнению эксперта, говорит не о силе золота, а о растущей неопределенности и тревожных ожиданиях в мировой экономике.

— Золото сейчас перекуплено. Когда за один день мы видим и исторический максимум, и резкий обвал, это не признак устойчивого роста. Это реакция на страхи и нестабильность. Рынок просто не понимает, что будет дальше, и мечется между «купить любой ценой» и «срочно зафиксировать прибыль».

Рост цен на золото связан с тем, что государства пытаются защитить свои резервы на фоне политических и финансовых рисков. В первую очередь речь идет о странах, которые сокращают долю доллара и наращивают золотые запасы.

Вообще, дорогое золото — это плохой маркер. Оно не говорит о здоровье мировой экономики. Наоборот.

Если золото стоит так дорого, значит, участники рынка не доверяют ни валютам, ни финансовым институтам.

Это индикатор политической и экономической нестабильности. Если бы такие цены на золото отражали реальное состояние мировой экономики, это означало бы необходимость глобальной перестройки всей финансовой системы — с болезненными последствиями.

Рост золота почти всегда сопровождается ростом инфляции, удорожанием товаров и снижением покупательной способности денег. Люди и государства начинают спасать накопления, а не инвестировать в развитие. Для мировой экономики это путь к замедлению.

В краткосрочной перспективе я ожидаю коррекцию, хотя резкие ценовые рывки могут быть и дальше. Золото рано или поздно должно вернуться в более сбалансированное состояние. То, что мы видим сейчас, по моему мнению, временная история. И чем дольше цена будет держаться на экстремально высоких уровнях, тем выше риски резкого и болезненного отката.

Нефть

Нефть в начале года тоже решила не отставать от золота и добавить рынкам эмоций — котировки пошли вверх, Brent приблизилась к отметке 70 долларов за баррель, и сразу возник вопрос: что вообще происходит?

— Рынок нефти сейчас нестабилен, нефть торгуется с повышенной нервозностью, и цена в моменте закладывает более высокий «прицел», чем тот, который диктовали бы чисто экономические факторы. Одним из факторов роста стала ситуация вокруг венесуэльской нефти и в целом усиление геополитической турбулентности.

Если говорить упрощенно, американцы забрали венесуэльскую нефть и направляют ее в переработку. Это процесс небыстрый. А рынок уже сейчас реагирует на будущие поставки, и цена нефти в моменте выглядит выше, чем она была бы в прежних условиях.

Я думаю, что спустя какое-то время цена нефти может вырасти еще. Это может быть связано с тем, что США будут продолжать манипулировать этим рынком. Насколько именно вырастет цена, сказать сложно, но движение к 80 долларам за баррель выглядит вполне возможным.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com