Трамп: Договор о покупке Гренландии почти согласован
- 1.02.2026, 11:16
Президент США заявил о «выгодной сделке».
Рамочное соглашение о покупке Гренландии Соединенными Штатами Америки якобы уже почти согласовано.
Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.
«Мы уже начали переговоры и, думаю, все почти согласовано. То есть, они сами хотят этого. Думаю, это будет выгодная сделка для всех. Очень важная сделка, собственно, с точки зрения нацбезопасности», — сказал Трамп.
Ранее Трамп заявил о рамочном соглашении о покупке Гренландии, однако министр экономики страны Наая Натаниэльсен фактически опровергла слова Белого дома, заявив, что никакого соглашения не существует, и сначала нужно начать диалог.