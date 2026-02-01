Трамп: Договор о покупке Гренландии почти согласован 19 1.02.2026, 11:16

Дональд Трамп

Президент США заявил о «выгодной сделке».

Рамочное соглашение о покупке Гренландии Соединенными Штатами Америки якобы уже почти согласовано.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

«Мы уже начали переговоры и, думаю, все почти согласовано. То есть, они сами хотят этого. Думаю, это будет выгодная сделка для всех. Очень важная сделка, собственно, с точки зрения нацбезопасности», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил о рамочном соглашении о покупке Гренландии, однако министр экономики страны Наая Натаниэльсен фактически опровергла слова Белого дома, заявив, что никакого соглашения не существует, и сначала нужно начать диалог.

