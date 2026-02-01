Польские военные заявили об очередной провокации режима Лукашенко 5 1.02.2026, 11:20

Объекты пересекли границу со стороны Беларуси.

В ночь с 31 января на 1 февраля белорусская сторона предприняла очередную попытку проверить реакцию польской системы ПВО. Так оперативное командование Вооруженных сил этой страны сообщило об очередном залете в воздушное пространство объектов, похожих на метеозонды.

Польские военные зафиксировали, что объекты пересекли границу со стороны Беларуси. Для обеспечения безопасности были задействованы радиолокационные системы, которые непрерывно отслеживали полет шаров. В сообщении подчеркивается, что прямой угрозы для жителей Польши эти объекты не представляли.

«Оперативное командование находится в постоянном контакте с соответствующими службами и учреждениями, в режиме реального времени передавая данные об обнаруженных объектах. Войска противовоздушной обороны остаются в готовности к выполнению задач по обеспечению безопасности польского воздушного пространства», — говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на 31 января в воздушное пространство Польши со стороны Беларуси также залетели объекты, которые военные «с высокой долей вероятности» определили как воздушные шары. Тогда Оперативное командование заявило, что это была серия гибридных инцидентов на востоке страны.

