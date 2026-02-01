9 мая 2026, суббота, 11:53
Российскую разведгруппу загнали в дренажную трубу и ликвидировали

  1.02.2026, 11:28
ВСУ показали видео операции.

На одном из участков фронта российские захватчики пытались пройти мимо позиций Сил обороны Украины.

Однако оккупантам не удалось остаться незамеченными – украинские воины загнали их в дренажную трубу и ликвидировали.

Об этом сообщили на странице 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины в Facebook. На опубликованных кадрах видно, как разворачивались события.

Сначала российская разведывательная группа сама пыталась спрятаться от ударов ВСУ в трубах. Однако они в конце концов и стали местом их смерти.

Когда украинские военные увидели, что оккупанты устроили себе укрытие в трубах, они направили туда дроны, ликвидировав всех вражеских разведчиков.

«Загнали россиян в дренажную трубу и ликвидировали один за другим. Разведгруппа, которая пыталась пройти мимо наших порядков, погибла в полном составе», – сказано в сообщении.

