Малайзия задержала два танкера за незаконную перекачку нефти 3 1.02.2026, 11:43

На борту находились 53 члена экипажа.

Малайзийские власти задержали два танкера, подозреваемых в незаконной перекачке сырой нефти с судна на судно. Как сообщает Reuters со ссылкой на Малайзийское агентство по обеспечению соблюдения морского законодательства, конфискованная нефть оценивается более чем в 512 миллионов ринггитов (около 129,9 миллионов долларов). Суда были задержаны в 24 морских милях к западу от мыса Мука-Хед в штате Пенанг.

На борту танкеров находились 53 члена экипажа — граждане Китая, Мьянмы, Ирана, Пакистана и Индии. Два капитана были арестованы и переданы морскому следственному отделу штата Пенанг. Патруль обнаружил судна после получения жалобы около часа ночи: танкеры стояли на якоре в сцепленном положении, что указывало на проведение перегрузочных работ.

В отношении судов проводится расследование по двум статьям: за постановку на якорь без разрешения (штраф до 25 тыс. долларов) и за незаконную перегрузку грузов (штраф до 50 тыс. долларов с каждого судна).

Прибрежные воды Малайзии известны как район частых незаконных операций по перекачке нефти между танкерами в открытом море, что позволяет скрывать происхождение топлива. В июле прошлого года власти страны заявили о намерении ужесточить контроль за подобной практикой, отмечает агентство.

