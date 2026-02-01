В Беларуси меняются правила выдачи льготных лекарств 7 1.02.2026, 19:50

Получить качественный иностранный препарат станет сложнее.

С 10 апреля 2026 года в Беларуси начнет действовать постановление Совмина (Совета Министров), согласно которому по льготным рецептам в первую очередь будут выдавать лекарства, которые победили в тендерах госзакупок. Во вторую — белорусского производства, пишет «Телеграф».

И лишь если в аптеке не окажется первых или вторых, то выдадут любое, которое соответствует требованиям.

Это существенное изменение правил, ведь в Беларуси почти 15 лет в рецептах пишут не конкретное название, а МНН (международное непатентованное наименование). Таким образом в аптеках могли выдавать любое соответствующее лекарство любого производителя.

«Международное непатентованное наименование (МНН) — это действующее вещество лекарственного средства», — пояснил Юрий Горбич, глава комитета здравоохранения Минска.

«Торговые названия препаратов могут отличаться, но действующее вещество (активная субстанция) в них будет одинаковым. Препараты разных производителей отличаются вкусом, цветом и зачастую ценой, а также вспомогательными веществами, которые есть в каждом лекарстве. А еще — формой выпуска (в таблетках, капсулах), упаковкой. Но смысл от этого принципиально не меняется», — считает чиновник.

