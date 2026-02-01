9 мая 2026, суббота, 12:44
Белорусский плацдарм играет ключевую роль: раскрыт план РФ по нападению на НАТО

  • 1.02.2026, 22:55
Белорусский плацдарм играет ключевую роль: раскрыт план РФ по нападению на НАТО

В настоящий момент отрабатываются действия в рамках «нулевой фазы».

Москва фактически поглотила Беларусь и применяет ее для опасных провокаций против НАТО. Нарушение воздушного пространства Польши является частью «нулевой фазы» подготовки к войне.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW)

РФ использует Беларусь как инструмент давления

Аналитики ISW пришли к выводу, что Россия де-факто аннексировала Беларусь и применяет ее территорию для реализации собственных военно-политических целей. В частности, Москва использует Беларусь для вторжений в воздушное пространство стран-членов НАТО.

Нарушение воздушного пространства Польши

По данным ISW, в ночь с 30 на 31 января белорусские аэростаты второй раз за 72 часа незаконно вошли в воздушное пространство Польши.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что военные радары зафиксировали объекты, которые пересекли границу со стороны Беларуси. По предварительной оценке, речь шла именно об аэростатах.

В ответ польские власти временно ограничили воздушное пространство над Подляским воеводством, которое граничит с Беларусью.

«Нулевая фаза» подготовки к войне

В ISW отмечают, что такие действия являются частью так называемой «нулевой фазы» - этапа создания информационных и психологических условий для возможной будущей войны между Россией и НАТО.

Аналитики считают, что Москва тестирует реакцию Альянса, используя Беларусь как плацдарм для провокаций и гибридных операций против западных государств.

