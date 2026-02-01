Может ли в Беларуси работодатель привлечь к очистке снега?15
- 1.02.2026, 13:00
Работодатель не может привлечь сотрудника к расчистке территории от снега, рассказал в комментарии для издания АиФ адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачев.
По Трудовому кодексу «отвлекать сотрудников от их прямых обязанностей для уборки территории запрещено».
Так что отправить убирать снег вас могут только в одном случае — если эта обязанность прописана в должностной инструкции или контракте. Еще один случай — если для уборки снега есть «производственная необходимость». Например, если снег может привести к остановке станков.
При этом есть виды работ, которые обычному сотруднику организации нельзя выполнять ни при каких дополнительных условиях. Речь идет об очистке крыш и карнизов.