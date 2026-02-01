Может ли в Беларуси работодатель привлечь к очистке снега? 15 1.02.2026, 13:00

12,474

Адвокат ответил.

Работодатель не может привлечь сотрудника к расчистке территории от снега, рассказал в комментарии для издания АиФ адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачев.

По Трудовому кодексу «отвлекать сотрудников от их прямых обязанностей для уборки территории запрещено».

Так что отправить убирать снег вас могут только в одном случае — если эта обязанность прописана в должностной инструкции или контракте. Еще один случай — если для уборки снега есть «производственная необходимость». Например, если снег может привести к остановке станков.

При этом есть виды работ, которые обычному сотруднику организации нельзя выполнять ни при каких дополнительных условиях. Речь идет об очистке крыш и карнизов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com