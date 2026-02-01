9 мая 2026, суббота, 13:50
Может ли в Беларуси работодатель привлечь к очистке снега?

15
  • 1.02.2026, 13:00
  • 12,474
Адвокат ответил.

Работодатель не может привлечь сотрудника к расчистке территории от снега, рассказал в комментарии для издания АиФ адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачев.

По Трудовому кодексу «отвлекать сотрудников от их прямых обязанностей для уборки территории запрещено».

Так что отправить убирать снег вас могут только в одном случае — если эта обязанность прописана в должностной инструкции или контракте. Еще один случай — если для уборки снега есть «производственная необходимость». Например, если снег может привести к остановке станков.

При этом есть виды работ, которые обычному сотруднику организации нельзя выполнять ни при каких дополнительных условиях. Речь идет об очистке крыш и карнизов.

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров