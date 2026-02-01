SpaceX начала блокировать Starlink на российских дронах 25 1.02.2026, 13:11

12,526

Илон Маск

Илон Маск лично принял меры.

Американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что принял меры для прекращения несанкционированного использования спутникового интернета Starlink российской стороной.

Об этом он написал в комментариях под сообщением министра обороны Украины Михаила Федорова в соцсети Х.

«Дайте знать, нужно ли сделать что-то еще», - отметил Маск.

Федоров в ответ сообщил, что первые действия уже дают ощутимый результат. По его словам, Украина продолжает тесное сотрудничество с командой SpaceX.

«Мы тесно сотрудничаем с вашей командой над следующими важными шагами. Спасибо, что вы с нами», - написал министр обороны.

23 января в СМИ появилась информация о том, что российские войска все чаще используют Starlink на ударных дронах, пытаясь обходить украинскую систему противовоздушной обороны.

В тот же день Михаил Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины оперативно связалось с компанией SpaceX для решения этой проблемы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com