SpaceX начала блокировать Starlink на российских дронах

SpaceX начала блокировать Starlink на российских дронах25
- 1.02.2026, 13:11
Илон Маск лично принял меры.
Американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что принял меры для прекращения несанкционированного использования спутникового интернета Starlink российской стороной.
Об этом он написал в комментариях под сообщением министра обороны Украины Михаила Федорова в соцсети Х.
«Дайте знать, нужно ли сделать что-то еще», - отметил Маск.
Федоров в ответ сообщил, что первые действия уже дают ощутимый результат. По его словам, Украина продолжает тесное сотрудничество с командой SpaceX.
«Мы тесно сотрудничаем с вашей командой над следующими важными шагами. Спасибо, что вы с нами», - написал министр обороны.
23 января в СМИ появилась информация о том, что российские войска все чаще используют Starlink на ударных дронах, пытаясь обходить украинскую систему противовоздушной обороны.
В тот же день Михаил Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины оперативно связалось с компанией SpaceX для решения этой проблемы.