Белые медведи на Шпицбергене за четверть века прибавили в весе

Белые медведи на Шпицбергене за четверть века прибавили в весе2
- 1.02.2026, 13:20
Несмотря на сокращение площади морского льда.
Белые медведи, обитающие на архипелаге Шпицберген, оказались более упитанными, чем четверть века назад, несмотря на сокращение площади морского льда.
К такому выводу пришли ученые Норвежского полярного института, сообщает err.ee.
За последние 25 лет медведи стали проводить на льду примерно на два месяца меньше, однако это не привело к ухудшению их физического состояния.
Ученые отметили, что если масса тела самок осенью опускается ниже определенного порога, их репродуктивные функции снижаются.