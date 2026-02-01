Белые медведи на Шпицбергене за четверть века прибавили в весе 2 1.02.2026, 13:20

Несмотря на сокращение площади морского льда.

Белые медведи, обитающие на архипелаге Шпицберген, оказались более упитанными, чем четверть века назад, несмотря на сокращение площади морского льда.

К такому выводу пришли ученые Норвежского полярного института, сообщает err.ee.

За последние 25 лет медведи стали проводить на льду примерно на два месяца меньше, однако это не привело к ухудшению их физического состояния.

Ученые отметили, что если масса тела самок осенью опускается ниже определенного порога, их репродуктивные функции снижаются.

