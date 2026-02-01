9 мая 2026, суббота, 13:51
Зеленский ответил, пойдет ли в президенты во второй раз

  • 1.02.2026, 13:37
Владимир Зеленский

Все зависит от одного условия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что точно еще не знает, будет ли баллотироваться на второй президентский срок. Это будет зависеть от того, как закончится российская война против Украины. Но иногда Зеленский все же размышляет об этом, подтвердил он в интервью для Český rozhlas Plus.

«Иногда думаю. Иногда думаю, да», - подчеркнул Зеленский. Кроме того, у него спросили, есть ли у него какое-то личное желание относительно того, что делать, как только закончится война.

«Иногда хочется просто чуть больше быть с детьми. И честно говоря, на сегодняшний день уже все равно где», - сообщил президент Украины.

