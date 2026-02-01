Раненый боец ВСУ выбрался из плена, прихватив с собой двух российских штурмовиков 1.02.2026, 13:56

Полковник Федосенко обнимает раненого героя в точке эвакуации

Фото: телеграм-канал Андрея Цаплиенко

Выжил только один пленный оккупант.

Украинский боец Владимир Александров, попав в плен к россиянам возле Константиновки, сумел убедить двух оккупантов сдаться украинцам. Об этом случае рассказал журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграм-канале.

«Герой этой истории достоин награды. В районе Константиновки оккупанты ранили бойца Владимира Александрова и взяли его в плен. С Володей долго не было связи. Пока бойца считали пропавшим без вести, ему удалось убедить двух оккупантов сдаться украинцам. К сожалению, выжил только один из вражеских штурмовиков, которые решили сложить оружие», - написал он.

По его словам, несколько дней назад стало известно, что Александров хоть и ранен, но жив и пытается доползти с пленным к своим.

«При любых обстоятельствах спасти героя», – решило командование 11-го корпуса. Операцией руководил заместитель командира 11-го АК Павел Федосенко. И вот сегодня Володю удалось вытащить», – отметил Цаплиенко.

Он добавил, что не зря у него такой красноречивый позывной, как «Позитив», и показал фото, на котором полковник Федосенко обнимает раненого героя в точке эвакуации. Также Цаплиенко опубликовал видео с российским пленным, которого Александров уговорил сдаться.

