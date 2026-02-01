9 мая 2026, суббота, 14:43
Названы даты следующей встречи Украины и РФ в Абу-Даби

  • 1.02.2026, 14:02
Сегодня переговоров не будет.

Следующие переговоры Украины, США и России в Абу-Даби состоятся 4 и 5 февраля, а не сегодня, как было запланировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

«Только что был доклад нашей переговорной команды. Определены даты следующих трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби», - сообщил Зеленский.

Он отметил, что Украина готова к предметному разговору и заинтересована в том, чтобы результат приблизил к реальному и достойному окончанию войны.

Напомним, на прошлой неделе, 23 и 24 января, в ОАЭ состоялись трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Соединенные Штаты оценили встречу положительно, а Киев назвал ее «содержательной».

