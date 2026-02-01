NYT: Уступки на Донбассе не остановят РФ 4 1.02.2026, 14:34

А вдохновят Кремль на новое наступление вглубь Украины.

Добиваясь мирного договора с Украиной на основании так называемой «формулы Анкориджа», Россия не собирается останавливать агрессию. Об этом пишет The New York Times.

Что именно согласовали на переговорах в Анкоридже на Аляске 15 августа нелегитимный президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, не было обнародовано, указывает издание.

Но с тех пор представители Кремля настаивают на выполнении «анкориджской формулы», которую NYT видит так: Путин остановит войну, если Киев сдаст Москве незахваченную часть Донецкой области (и согласится на ряд других нетерриториальных требований).

Журналисты обращают внимание, что территории, о которых идет речь – это одна из самых укрепленных частей фронта. Система обороны и укреплений в регионе строились там с 2014 года, до начала полномасштабного вторжения.

Потеря этой линии сделает Украину более уязвимой для любого будущего российского нападения, считают аналитики, опрощенные газетой. Более того, получив их, Москва будет мотивирована продолжить наступление вглубь страны, сорвав гипотетическое мирное соглашение, говорится в статье.

