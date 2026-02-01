Си получил полный контроль над армией Китая и карт-бланш в отношении Тайваня 1 1.02.2026, 14:39

Концентрация власти повышает риски ошибок.

Председатель КНР Си Цзиньпин фактически сосредоточил полный контроль над вооруженными силами Китая в своих руках, устранив последних высокопоставленных военных, способных оказывать влияние на принятие решений. Арест генерала Чжана Юся — его давнего союзника и друга детства, которого Си называл «старшим братом», — ликвидировал любые авторитетные внутренние голоса, способные сдерживать действия Пекина в отношении Тайваня, пишет The Wall Street Journal. По оценкам опрошенных изданием экспертов, это дает Си карт-бланш в тайваньском вопросе и свидетельствует о его беспрецедентной уверенности в перспективе «воссоединения».

В то же время, аналитики, говорившие с WSJ, отмечают, что на фоне кадровых потрясений немедленное вторжение на Тайвань выглядит менее вероятным. Вместо этого Си смещает акцент на кампанию принуждения, направленную на подрыв решимости Тайбэя без начала открытых боевых действий. Речь идет о непрерывных военных учениях, имитирующих морскую и воздушную блокаду острова, экономическом и кибердавлении, а также о «юридической войне» — использовании китайского законодательства для преследования тайваньских чиновников и давления на граждан Тайваня.

Тайваньские власти заявляют о кибератаках на энергетическую и медицинскую инфраструктуру острова, а также о попытках Пекина дипломатически изолировать Тайвань, в том числе через давление на Японию. По словам бывшего высокопоставленного представителя США на Тайване Лоры Розенбергер, сохранение убедительной военной угрозы остается ключевым инструментом Си для давления на Тайбэй.

Об аресте Чжана Юся стало известно 24 января. Этот инцидент стал частью масштабной чистки, в ходе которой Си за последние годы отправил в отставку пятерых из шести генералов, лично назначенных им всего три года назад. Хотя китайским военным на закрытом брифинге сообщили, что Чжан якобы передавал США ядерные секреты и брал взятки, официально Пекин ограничился формулировками о нарушении партийной дисциплины и законодательства, а Минобороны КНР призвало избегать «необоснованных спекуляций», пишет WSJ.

Одной из возможных причин конфликта между Си и Чжаном аналитики называют разногласия по срокам подготовки армии к тайваньскому сценарию. Как писал аналитик Jamestown Foundation К. Тристан Танг, Си настаивал на достижении полной оперативной готовности к 2027 году, тогда как Чжан относил эту цель к 2035-му. После его ареста армейская газета обвинила генерала в «серьезном попрании» системы абсолютной власти председателя Центрального военного совета — формулировка, которую эксперты расценивают как указание на политический вызов авторитету Си.

Некоторые аналитики предупреждают, что концентрация власти повышает риски ошибок. Бывший стратег Пентагона Дрю Томпсон отмечает, что, ослабив высший орган военного управления, Си усложнил систему командования и контроля, фактически управляя миллионной армией через «комитет из одного человека». Тем не менее, по данным источников WSJ, Пекин считает этот риск оправданным и все более скептически оценивает готовность Вашингтона вмешиваться в конфликт вокруг Тайваня.

Даже крупнейшая в истории продажа американского оружия Тайваню на сумму $11,1 млрд в Пекине воспринимается скорее как поддержка оборонной промышленности США, чем как жесткое обязательство по безопасности, отмечает директор программы по Китаю Центра Стимсона Юнь Сунь. В Китае также рассчитывают использовать контакты Си с президентом Дональдом Трампом для дальнейшего подрыва доверия Тайбэя к США. Источники издания Белом доме, однако, заявляют, что Вашингтон делает ставку на сдерживание Китая через оборону, опирающуюся на «первую островную цепь», и на углубление технологической взаимосвязи с Тайванем.

