В «файлах Эпштейна» часто упоминаются Россия и Путин
- 1.02.2026, 14:59
Эксперты предположили связь финансиста со спецслужбами РФ.
Опубликованные более трех миллионов документов из «файлов Эпштейна» содержат многочисленные упоминания о российском диктаторе Владимире Путине и Москве. Американские эксперты предполагают, что финансист мог быть вовлечен в разведывательные операции при организации своей сети.
По данным Daily Mail, в новой утечке документов, связанных с покойным финансистом и преступником Джеффри Эпштейном, зафиксировано 1 056 упоминаний о Путине и более 9 тысяч о Москве. Источники разведки утверждают, что Эпштейн мог вести «крупнейшую в мире операцию по вербовке», привлекая женщин и влиятельных лиц для контактов с КГБ и, возможно, с Моссадом.
Документы свидетельствуют о том, что Эпштейн встречался с Путиным после своей судимости в 2008 году за организацию проституции несовершеннолетних. В утечках есть письма, подтверждающие его попытки организовать знакомства американских и европейских деятелей с российскими женщинами, а также обсуждения с советниками политиков относительно «российских контактов».
Эпштейн имел отношения с Робертом Максвеллом, который, по данным источников, был российским агентом и отмывал средства на Запад. Американские эксперты считают, что через Максвелла Эпштейн мог быть введен в шпионские схемы. Кроме того, в письмах фигурируют обсуждения будущих поездок и встреч с российскими чиновниками, включая Виталия Чуркина и других дипломатов.
Некоторые документы также подтверждают, что Эпштейн мог сотрудничать с российскими сутенерами, а ФСБ могла получать компромат на американских политиков и бизнесменов. Официальных прямых доказательств участия Путина в преступной деятельности Эпштейна нет, однако эксперты подчеркивают наличие множества контактов и потенциальных связей с российскими спецслужбами.