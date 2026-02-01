NYT: Произошло то, чего так боялся Кремль 13 1.02.2026, 15:28

Такого в России не было с 2009 года.

Доходы страны-агрессора России от нефти, которые являются ключевым источником средств для ее военной машины, резко падают. Новая реальность заставила Кремль повысить налоги, а также увеличить государственный долг. К тому же Москва впервые за долгое время ведет прямые переговоры с Киевом.

Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Автор публикации указывает, что пока мало признаков того, что экономические проблемы и возмущение, которое они вызывают среди бизнес-элиты и населения, смогут изменить расчеты российского диктатора Владимира Путина относительно войны против Украины.

Однако экономика страны стагнирует, а возможности Кремля исчерпаны, поэтому бремя войны, расходы на которую превышают $170 миллиардов в год, ляжет именно на российский народ. Экономическая стабильность, которой гордился Путин, рушится. В связи с резким падением доходов от нефти для России началась новая эпоха с устойчивым дефицитом бюджета, повышением налогов и инфляцией.

NYT подчеркивает, что по нефтяной отрасли России ударили сразу несколько факторов. Так, с апреля снизились цены на нефть после решения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) постепенно увеличивать добычу. Кроме того, российская нефтяная отрасль оказалась под новыми санкциями, а уже существующие были ужесточены.

Аналитики также указывают, что из-за переизбытка предложения у покупателей теперь ольше альтернатив российской нефти. Таким образом у них есть возможность либо полностью отказаться от поставок, либо требовать значительные скидки.

К неприятностям Москвы прибавилось также и то, что украинские беспилотники атакуют связанные с Россией танкеры в Черном и Средиземном морях, пишет NYT. Также под ударами оказались российские нефтеперерабатывающие заводы.

Уже не впервые Кремль сталкивается с падением цен на нефть, констатирует автор статьи, но в предыдущие годы у него было больше возможностей для маневров.

NYT также подчеркивает, что в 2025 году дефицит бюджета России достиг $72 миллиардов долларов, что является самым высоким показателем с 2009 года. Некоторые эксперты ожидают его дальнейшего роста в этом году.

