Беларусь накопила долг в $1,39 миллиарда за венесуэльскую нефть

Беларусь накопила долг в $1,39 миллиарда за венесуэльскую нефть14
- 1.02.2026, 15:34
За 2010-2012 годы Беларусь заключила контракты на покупку нефти у Венесуэлы на 9 269 719 тонн общей стоимостью $7,57 млрд, сообщает «Еврорадио».
Контракты между ЗАО «Белорусская нефтяная компания» и компанией PDVSA Petroi SA предусматривали особые условия расчетов: Беларусь обязывалась оплатить 80% стоимости не позднее 35 календарных дней с даты выдачи расписки перевозчика о принятии груза.
Оставшиеся 20% должны были накапливаться в виде долгового обязательства белорусской нефтяной компании перед поставщиком. В качестве одной из форм погашения задолженности венесуэльской стороне предлагалась часть пакета акций белорусской компании.
Белорусская сторона предполагала, что Венесуэла не будет требовать погашения 20-процентной задолженности, и эта сумма станет помощью Беларуси от «великодушного народа братской державы». Однако Венесуэла постоянно поднимала вопрос погашения задолженности.
На каких условиях закупалась нефть
Беларусь могла покупать нефть на более выгодных условиях у других стран, тогда каждая тонна нефти обошлась бы дешевле на $52 в 2010 году и на $54 — в 2011 году.
Но только на 29 танкерных партиях из Венесуэлы в 2010 году Беларусь переплатила более $117 млн, а в 2011 году переплата составила почти $259 млн.
В 2012 году белорусская сторона поняла, что переплачивает и приобрела всего четыре танкерные партии. А с мая 2012 года и вовсе приостановила закупки венесуэльской нефти.
Оценка работы белорусских НПЗ на венесуэльской нефти показала, что без учета 20-процентного долга предприятия отработали «в ноль». При полном расчете по долгу венесуэльская сделка принесла бы значительные убытки.
Попытки порешать вопросики
В 2014 году Венесуэла напомнила о долге и направила предложение по его погашению в течение 2015-2017 годов равномерными ежегодными платежами. Рассматривалась также возможность передачи обязательств по погашению задолженности третьим лицам.
Беларусь продолжала настаивать на целесообразности достижения договоренности, что венесуэльская сторона не будет требовать погашения задолженности, и указанная сумма станет помощью.
Что в итоге
Суммарная задолженность Беларуси по 20-процентной части от всего объема поставленной нефти в настоящее время составляет $1 390 090 537.
Для того чтобы не отражать реальный финансовый результат, долг по венесуэльской нефти был переведен на счет ЗАО «Белорусская нефтяная компания».