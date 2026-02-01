Беларусь накопила долг в $1,39 миллиарда за венесуэльскую нефть 14 1.02.2026, 15:34

11,880

Для погашения венесуэльской стороне предлагалась часть пакета акций белорусской компании.

За 2010-2012 годы Беларусь заключила контракты на покупку нефти у Венесуэлы на 9 269 719 тонн общей стоимостью $7,57 млрд, сообщает «Еврорадио».

Контракты между ЗАО «Белорусская нефтяная компания» и компанией PDVSA Petroi SA предусматривали особые условия расчетов: Беларусь обязывалась оплатить 80% стоимости не позднее 35 календарных дней с даты выдачи расписки перевозчика о принятии груза.

Оставшиеся 20% должны были накапливаться в виде долгового обязательства белорусской нефтяной компании перед поставщиком. В качестве одной из форм погашения задолженности венесуэльской стороне предлагалась часть пакета акций белорусской компании.

Белорусская сторона предполагала, что Венесуэла не будет требовать погашения 20-процентной задолженности, и эта сумма станет помощью Беларуси от «великодушного народа братской державы». Однако Венесуэла постоянно поднимала вопрос погашения задолженности.

На каких условиях закупалась нефть

Беларусь могла покупать нефть на более выгодных условиях у других стран, тогда каждая тонна нефти обошлась бы дешевле на $52 в 2010 году и на $54 — в 2011 году.

Но только на 29 танкерных партиях из Венесуэлы в 2010 году Беларусь переплатила более $117 млн, а в 2011 году переплата составила почти $259 млн.

В 2012 году белорусская сторона поняла, что переплачивает и приобрела всего четыре танкерные партии. А с мая 2012 года и вовсе приостановила закупки венесуэльской нефти.

Оценка работы белорусских НПЗ на венесуэльской нефти показала, что без учета 20-процентного долга предприятия отработали «в ноль». При полном расчете по долгу венесуэльская сделка принесла бы значительные убытки.

Попытки порешать вопросики

В 2014 году Венесуэла напомнила о долге и направила предложение по его погашению в течение 2015-2017 годов равномерными ежегодными платежами. Рассматривалась также возможность передачи обязательств по погашению задолженности третьим лицам.

Беларусь продолжала настаивать на целесообразности достижения договоренности, что венесуэльская сторона не будет требовать погашения задолженности, и указанная сумма станет помощью.

Что в итоге

За 2010-2012 годы общий объем закупки нефти по контрактам составил 9 269 719 тонн общей стоимостью $7,57 млрд.

Суммарная задолженность Беларуси по 20-процентной части от всего объема поставленной нефти в настоящее время составляет $1 390 090 537.

Для того чтобы не отражать реальный финансовый результат, долг по венесуэльской нефти был переведен на счет ЗАО «Белорусская нефтяная компания».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com