Российско-украинские переговоры отложили после визита Дмитриева в США 7 1.02.2026, 15:41

Кирилл Дмитриев

Фото: Getty Images

Официальные причины задержки объявлены не были.

Второй раунд переговоров о прекращении войны в Украине был перенесен на несколько дней после встречи представителей России и США во Флориде, сообщает The New York Times. Консультации изначально планировались на воскресенье, 1 февраля, в Абу-Даби, однако теперь, как ожидается, они пройдут 4 и 5 февраля.

Накануне, 31 января, специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф провел во Флориде встречу с Кириллом Дмитриевым — специальным представителем Владимира Путина и главой Российского фонда прямых инвестиций. Украинская сторона в этих переговорах участия не принимала. Детали обсуждения не раскрывались, однако Уиткофф назвал встречу «продуктивной и конструктивной» и заявил, что она свидетельствует о готовности России «работать над обеспечением мира в Украине».

О переносе дат утром в воскресенье, 1 февраля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина готова к предметному диалогу и заинтересована в том, чтобы переговоры приблизили «реальное и достойное окончание войны». Официальные причины задержки объявлены не были.

Ранее, 30 января, Зеленский допускал, что переговоры могут быть перенесены из-за напряженности на Ближнем Востоке и возможного удара США по Ирану. Вашингтон развернул у иранских берегов авианосную ударную группу во главе с USS Abraham Lincoln после заявлений Трампа о возможном ответе на жесткое подавление протестов в Иране. 31 января президент США отказался уточнять, принял ли он окончательное решение о дальнейших действиях.

Предыдущий раунд переговоров по урегулирования в Украине состоялся в ОАЭ 23–24 января. США оценили встречу положительно, а Киев назвал ее содержательной. По данным источников «РБК-Украина», наибольший прогресс был достигнут в военном блоке: стороны обсуждали возможное разведение сил, механизмы контроля за прекращением огня и создание координационного центра, договорившись подготовить предложения по режиму тишины к следующей встрече. Территориальные вопросы при этом остались без продвижения.

Как заявлял госсекретарь США Марко Рубио, второй раунд переговоров должен пройти без участия американской стороны, что предполагает двустороннюю встречу делегаций Украины и России.

