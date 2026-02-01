20-летняя девушка приехала в Минск на работу и пропала

20-летняя девушка приехала в Минск на работу и пропала4
- 1.02.2026, 15:48
Ее не могут найти уже больше недели.
В Минске разыскивают 20-летнюю Екатерину Копину. Девушка приехала из Новополоцка в столицу для трудоустройства и пропала. Последний раз Екатерина выходила на связь с родными 24 января 2026 года. С тех пор ее местонахождение неизвестно, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».
Приметы пропавшей: рост около 178 см, плотного телосложения, голубые глаза, светло-русые волосы до плеч. Особая примета — татуировка в виде бабочки в области солнечного сплетения.
По информации поисковиков, в день исчезновения девушка была одета в светло-бежевую шубу, черные ботинки, светлые джинсы (предположительно). Другие предметы одежды уточняются.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Екатерины Копиной, просят сообщить в поисково-спасательный отряд «Ангел» по номеру 7733 (для всех операторов), по телефонам +375 29 294-80-04, +375 29 270-77-33 либо по номеру 102.