20-летняя девушка приехала в Минск на работу и пропала 4 1.02.2026, 15:48

15,372

Ее не могут найти уже больше недели.

В Минске разыскивают 20-летнюю Екатерину Копину. Девушка приехала из Новополоцка в столицу для трудоустройства и пропала. Последний раз Екатерина выходила на связь с родными 24 января 2026 года. С тех пор ее местонахождение неизвестно, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».

Приметы пропавшей: рост около 178 см, плотного телосложения, голубые глаза, светло-русые волосы до плеч. Особая примета — татуировка в виде бабочки в области солнечного сплетения.

По информации поисковиков, в день исчезновения девушка была одета в светло-бежевую шубу, черные ботинки, светлые джинсы (предположительно). Другие предметы одежды уточняются.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Екатерины Копиной, просят сообщить в поисково-спасательный отряд «Ангел» по номеру 7733 (для всех операторов), по телефонам +375 29 294-80-04, +375 29 270-77-33 либо по номеру 102.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com