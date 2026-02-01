закрыть
9 мая 2026, суббота, 16:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

20-летняя девушка приехала в Минск на работу и пропала

4
  • 1.02.2026, 15:48
  • 15,372
20-летняя девушка приехала в Минск на работу и пропала

Ее не могут найти уже больше недели.

В Минске разыскивают 20-летнюю Екатерину Копину. Девушка приехала из Новополоцка в столицу для трудоустройства и пропала. Последний раз Екатерина выходила на связь с родными 24 января 2026 года. С тех пор ее местонахождение неизвестно, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».

Приметы пропавшей: рост около 178 см, плотного телосложения, голубые глаза, светло-русые волосы до плеч. Особая примета — татуировка в виде бабочки в области солнечного сплетения.

По информации поисковиков, в день исчезновения девушка была одета в светло-бежевую шубу, черные ботинки, светлые джинсы (предположительно). Другие предметы одежды уточняются.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Екатерины Копиной, просят сообщить в поисково-спасательный отряд «Ангел» по номеру 7733 (для всех операторов), по телефонам +375 29 294-80-04, +375 29 270-77-33 либо по номеру 102.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров