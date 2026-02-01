Россияне ударили по действующему роддому в Запорожье 1 1.02.2026, 15:59

Есть пострадавшие.

В воскресенье днем, 1 февраля, представители вооруженных сил РФ нанесли удар по Запорожью. Оккупанты попали в медицинское учреждение.

Россияне атаковали роддом в Запорожье. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

По его информации, количество пострадавших увеличивается и сейчас уже составляет шесть человек.

Всем оказывается необходимая помощь, подчеркнул чиновник. По его информации, среди пострадавших были две женщины, которые пришли на осмотр.

Секретарь городского совета Регина Харченко сообщила, что вокруг эпицентра удара открыты все «Пункты несокрушимости», которые готовы принимать пострадавших.

Также Иван Федоров опубликовал несколько фотографий с последствиями удара по зданию медицинского учреждения.

В ГСЧС позже уточнили, что после ударов возник пожар в приемной гинекологического отделения на 2 этаже.

Перед взрывом руководитель ОВА предупреждал о вражеском БпЛА ударного типа, который летел в направлении Вознесеновского района Запорожья.

Сейчас россияне продолжают атаковать город.

