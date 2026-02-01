Виктор Бабарико пообещал написать план действий 30 1.02.2026, 16:29

Бывший политзаключенный заявил, что «много времени на это не понадобится».

Экс-претендент на пост президента, бывшей политзаключенныйи экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, вышедший на свободу 13 декабря 2025 года, обещает написать план действий «для себя и белорусов». Об этом он пишет в «Фейсбуке»:

— После длительного отсутствия в «реальном мире» и сейчас, находясь в вынужденной эмиграции, передо мной открылась картина существенно изменившегося мира:

1. Исчезло многообразие «красок», которыми люди гордились и находили в этом радость жизни. Осталось лишь белое или чёрное, свой или чужой, друг или враг. Доминируют принципы: «кто сильнее, тот и прав»; каждый сам за себя и любую проблему можно решать не на базе достижения общего компромисса, опирающегося на единую основу, а путем вооруженного противостояния. Как следствие торжества таких правил — развязывание Россией войны, от которой сейчас страдает украинский народ и наша страна оказалась соучастницей агрессора.

2. Белорусы оказались физически разделенными на тех, кто внутри и тех, кто вне страны. Создается впечатление, что эти две группы имеют разные боли и интересы и, что они не слышат и не понимают друг друга. Мало того, даже внутри этих «разделенных белорусов» нет единства и согласия.

3. Есть четко обозначенная цель режима, сохранившегося в Беларуси — удержание собственной власти и той извращенной «стабильности», которая позволяет делать все, что обеспечивает достижение этой цели. В этом режиму очень сильно помогает «восточный союзник», предоставляющий все возможные средства — экономические, политические, военные, силовые и т.д.

4. Нет единого понимания разделяемого образа будущего белорусами, не принимающими «оптимизм» существующего режима.

5. Нет единого мнения Европы по отношению к Беларуси и ее возможностей поддержать движение к осуществлению необходимых изменений. А без противовеса «восточному соседу» практически невозможно обеспечить достижение этих изменений. Это ярко показал 2020 год, когда мы были очень близки к возможности реализовать нашу программу перемен, но именно действия России явились самым главным «аргументом» в борьбе режима тогда и являются его опорой сегодня.

Но я не согласен с тем, что сегодняшняя картина мира единственно возможная и правильная. Она не основывается на общечеловеческих ценностях, которые мне близки и которые сложились и остаются неизменными на протяжении уже многих столетий.

Когда мы говорим о разделяемом белорусами образе будущего, важно понимать, что речь идёт не об откате к прежнему состоянию, а о формировании условий для свободной, независимой и безопасной для своих жителей страны, где у каждого есть возможность реализовать себя и построить свой дабрабыт. Такого состояния дел в Беларуси не было раньше и не существует сейчас.

Я понимаю, что при единой цели, пути ее достижения могут расходиться, но это не обесценивает саму идею. Каждый может идти своим путём и своим темпом, но цель остаётся одна — формирование условий для развития Беларуси.

И я знаю, что очень часто именно пути и способы достижения общей цели и являются причинами разрывов и противостояний, но это не меняет моего отношения к принципам, которые мне близки.

Печальный опыт последних лет только подтвердил это: внешний мир — только граничные условия для твоей физической свободы. Безусловно он очень важен, т.к. определяет твои возможности, но он не должен приводить к отказу от системы ценностей, которой ты придерживаешься.

На сегодняшний день у меня нет точного плана действий, как своих, так и ваших, но я начинаю движение в направлении его формирования. Думаю, что много времени на это не понадобится. Уж точно не годы.

И в завершении я хочу сказать следующее: главное не то, кто будет президентом Беларуси и какая будет наша новая Беларусь. Главное — создать условия, при которых белорусы сами смогут решать эти и другие важные для них вопросы, определяющие судьбу каждого персонально и общую для белорусов.

