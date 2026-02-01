Трамп построит триумфальную арку в Вашингтоне 23 1.02.2026, 17:23

Больше, чем в Париже.

Президент США Дональд Трамп заговорил о планах построить в столице США Вашингтоне триумфальную арку, вдохновлённую знаменитым парижским сооружением, пишет «Немецкая волна».

В субботу президент США заявил журналистам на борту самолёта Air Force One, что триумфальные арки можно встретить по всему миру, однако он хочет, чтобы вашингтонская арка стала самой большой.

«Мы — самая большая и самая могущественная страна. Я хотел бы, чтобы она была самой большой», — заявил Д. Трамп.

По его словам, будет создан комитет, который будет курировать реализацию проекта.

Очередным архитектурным проектом Трамп стремится оставить свой след в облике Вашингтона. Ранее был снесён Восточный флигель Белого дома, а на его месте началось строительство банкетного зала. Этот шаг вызвал критику.

Как сообщает The Washington Post, согласно одному из вариантов проекта, высота триумфальной арки может составить 76 метров. Для сравнения, Триумфальная арка в Париже, завершённая в 1836 году, имеет высоту 50 метров.

