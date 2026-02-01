Мать российского оккупанта обратилась к Путину из-за катастрофы в Купянске 47 1.02.2026, 17:44

36,734

Российские военные попали в ловушку.

В российских пропагандистских каналах распространяется письмо матери одного из военных РФ, оказавшегося с группой оккупантов в окружении ВСУ в районе Купянска. Женщина пишет от руки, обращаясь лично к Путину, умоляя спасти её сына и его сослуживцев, заметил «Диалог».

В письме она сообщает, что группа российских военных находится в тяжёлом положении, фактически в полном окружении. По её словам, бойцы остаются без помощи и поддержки, а ситуация с каждым днём становится всё хуже. Она просит вмешательства со стороны Путина и Министерства обороны, подчёркивая, что речь идёт о «детях», которых нужно срочно вывести.

Письмо активно распространяют Z-каналы, сопровождая его комментариями о «тяжёлой обстановке» и призывами «не оставлять ребят». Однако официальных подтверждений со стороны Минобороны РФ нет, как нет и признаков того, что кто-то действительно собирается проводить операцию по спасению.

На фоне этого обращения ситуация выглядит особенно цинично. Ранее российские власти и пропаганда заявляли, что Купянск якобы находится под контролем, а сообщения об окружении — «фейк» и «вброс».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com