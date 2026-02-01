Болгария окончательно перешла на евро3
- 1.02.2026, 18:04
Теперь расходы происходят исключительно в валюте ЕС.
В Болгарии с 1 февраля завершился переходный период в изменении валюты, когда параллельно можно было рассчитываться болгарским левом и евро – с сегодняшнего дня расчёты происходят исключительно в евро.
Об этом сообщает болгарская служба «Радио Свобода».
С 1 февраля Болгария окончательно перешла на евро как валюту для расчётов – во время наличных операций оплата и выдача сдачи должны происходить уже исключительно в евро.
Люди, у которых ещё остались наличные левы, могут обменять их на евро в коммерческих банках и отделениях «Болгарской почты» до 30 июня. После этой даты коммерческие банки могут установить определённый тариф за обмен, однако Болгарский национальный банк и дальше будет предлагать обмен наличных левов на евро бесплатно и без крайнего срока.
Торговые сети должны будут вывешивать цену на товары одновременно в евро и левах ещё полгода – до 8 августа, «для прозрачности и предотвращения спекулятивных практик».
Хотя законом запретили продавцам товаров и услуг повышать цены в первые полгода введения евро, по этому поводу поступили уже сотни жалоб о возможных нарушениях.