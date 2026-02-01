В Минске закрывается популярная развлекательная площадка

В Минске закрывается популярная развлекательная площадка4
- 1.02.2026, 18:12
- 8,596
Проект работал три года.
Команда VULITSA EZHA объявила, что прекращает работу на гастроплощадке «Лепшая вуліца». Об этом сообщается в Instagram проекта.
«Три года, наполненные встречами, улыбками, творчеством и неподдельной энергией, были для нас невероятным путешествием. Три года, посвященные этому проекту, мы творили с большим энтузиазмом и любовью, и видели, как ваша поддержка и активное участие наполняли нашу работу смыслом.
Каждый из вас стал частью нашей большой семьи. Вы не просто гости, вы — творцы и душа гастроплощадки! Вы вдохновляли нас каждый день. Мы были счастливы видеть, как идеи превращаются в реальность благодаря вашим отзывам.
Хотя путь нашей команды здесь завершается, воспоминания о проведенных вместе днях останутся в наших сердцах. Мы надеемся, что вы понесете с собой частичку нашей общей истории и она будет согревать вас в будущем», — говорится в заявлении.
Команда поблагодарила всех, кто был с ней все это время. И анонсировала новые встречи на других проектах.